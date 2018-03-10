Добрая "причуда" известного композитора: Григорий Гладков провожает зиму в Таллинне!

Композитор, музыкант, автор песен к многим популярнейшим мультфильмам, телепередачам и спектаклям, Григорий Гладков проводит 10 марта 15 часов в Русском молодежном театре в Ласнамяэ концерт-хэппенинг "Падал прошлогодний снег". Автор исполнил вместе с гостями свои самые известные песни, которые любимы уже несколькими поколениями.

Заслуженный деятель искусств РФ, член Союза композиторов и Союза кинематографистов России Григорий Гладков является большим другом Эстонии. Он нередко бывает в нашей стране, организует и принимает участие в разных проектах. Известен как автор большого количества песен для детей (м/ф "Пластилиновая ворона", "Про Веру и Анфису", "Падал прошлогодний снег" и многие другие), ведущий передачи "Спокойной ночи, малыши!").

В ходе неожиданного для многих концерта-представления или хэппенинга, как его определяет сам Григорий Гладков, прозвучали его произведения. Зрители разных вощрастов активно подпевали, а также с удовольствием включились в импровизированную музыкальную игру встречи весны и избавления от прошлогоднего снега. Одноименный мультипликационный фильм, кстати, вышел на экраны целых 35 лет назад. Так что хэппенинг "москоубоя Грегори" — именно так называют Гладкова в Штатах, где маэстро также проводит часть своей жизни, — приурочен к этой круглой дате.

А вечером в субботу в таллиннском кинотеатре "Космос IMAX" состоится вручение призов детям из Эстонии, авторам мультфильмов, победивших на фестивале детской анимации ”Мульт-Орландо — Пластилиновая ворона”.

Организатором фестиваля выступила арт-компания ”Planet of Art” из Вашингтона. Григорий Гладков является президентом и председателем жюри фестиваля.

Эстонские мультфильмы получили несколько наград и призовых мест:

Мультфильм ”Почему вода в море солёная” (студия Crearive Space,) получил I место в номинации 10-12 лет.

#ПластилиноваяВорона_Creative Space. Tallinn.

Филлипинская сказка ”Почему вода в море солёная”

Фильм создан группой учащихся студии Creative Space, Tallinn, в 2017 году. Возраст детей 10-12 лет.

Мастер: Евгения Голикова

Мультфильм ”Дух Ореха” получил II место в номинации 10-12 лет.

#ПластилиноваяВорона_Creative Space. Tallinn, Estonia.

Дух Ореха.

Фильм создан группой учащихся студии Creative Space, Tallinn, в 2017 году. Возраст детей 10-12 лет.

Мастер: Александра Шадрина

Мультфильм ”Tantsupidu kutsub sobrad kokku” (”Праздник танца собирает друзей”) получил I место в номинации 6-7 лет и специальный приз за ”Лучший национальный этнический фильм”.

#ПластилиноваяВорона_Creative Space. Tallinn.

”Tantsupidu kutsub sõbrad kokku. Праздник танца созывает друзей.”

Мультфильм создан детьми 9-й группы (выпуск 2017 года) таллиннского детского сада ”Лийкури” для Праздника песни и танца 2017 под руководством педагогов Ирины Евдокимовой, Татьяны Крупий и Ларисы Князевой

Мультфильм ”Жизнь — странная штука” (автор Даниил Ланда, 14 лет, мальчик с особыми потребностями) получил специальный приз ”За фантазию и мастерство”.

Мастер: Giulia Landonio