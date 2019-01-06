”До сих пор и не больше!”: в местах исторической линии фронта Освободительной войны пройдут народные походы

Народные походы ”До сих пор и не больше!” пройдут на четырех участках линии фронта Освободительной войны:

В 9:00 начнется поход от мемориального камня Приске до Лахингувялья. Протяженность маршрута — 9 километров. Поход проведет Свен Лукс. Дополнительная информация и регистрация на странице www.retkejuht.ee и по адресу электронной почты info@retkejuht.ee.

В 10:00 начнется народный поход от мызы Водья до Мюйслери. Протяженность маршрута — 15 километров. Дополнительная информация и регистрация на странице http://jarva.kaitseliit.ee/et/rahvamatk-sada-aastat-jarvamaa-kaitset.

В 11:00 стартует поход от мемориального камня Айду до Садукюла. Протяженность маршрута — 10 километров. Дополнительная информация и регистрация по адресу ulle.ottokar@poltsamaa.ee или по телефону 5300 2557.

В 16:00 начнется поход от центральной площади Каркси-Нуйа до памятника Освободительной войне. Протяженность маршрута — 1 километр, предварительная регистрация не требуется.

В 11:00 у железнодорожной станции Лахингувялья пройдет постановочное сражение, после которого состоится открытие памятника Освободительной войны в Кехра. С речами в числе прочих выступят президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд и министр обороны Юри Луйк. У железнодорожной станции Лахингувялья сделает остановку и бронепоезд номер 7 Wabadus. Дополнительная информация о мероприятии находится на странице https://www.ev100.ee/ru/otkrytie-memoriala-osvoboditelnoy-voyny-v-lahinguvyalya.

В память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны в 2019 году состоится серия событий ”Путь свободы”. Помимо народных походов состоятся и постановочные бои, а также памятные церемонии. По Эстонии также совершает свой путь бронепоезд номер 7 Wabadus. С информацией о событиях, которые пройдут на исторической линии фронта Освободительной войны, можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.

Период празднования столетнего юбилея Эстонской Республики продлится до 2 февраля 2020 года, когда будет отмечаться 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. В 2019 году события ЭР100 сосредоточатся на сотой годовщине Освободительной войны Эстонии. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице www.ev100.ee/ru.