До праздников проезд по туннелю Юлемисте в направлении Петербургского шоссе по ночам будет закрыт

Для восстановления поврежденного во время ДТП освещения в туннеле Юлемисте движение по нему со стороны Пярнуского шоссе в направлении Петербургского шоссе будут закрывать по ночам — с 22 часов до 6 часов.

Raepress информирует, что ночные ремонтные работы в туннеле продолжатся до 22 июня. Проезд в одном направлении — в сторону Петербургского шоссе — будет закрываться каждый день, с 22.00 до 6.00, за исключением ночей на 17 и 18 июня.

Во время частичного закрытия проезда по туннелю объезд возможен по улице Ярвевана и Тартускому шоссе.