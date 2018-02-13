До окончания регистрации на XXVII Праздник песни и XX Праздник танца осталось 10 дней

Ещt десять дней коллективы, которые желают принять участие в празднике, могут заявить о себе и зарегистрироваться на проходящие в 2019 ходу XXVII Праздник песни и XX Праздник танца ”Моt отечество — моя любовь”. Руководитель Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA Аэт Маатеэ приглашает все коллективы со всей Эстонии зарегистрироваться на праздник песни и танца. ”Сделайте подарок Эстонии и присоединитесь к юбилейному празднику до полуночи 23 февраля”, — призывает Маатеэ всех присоединиться к празднику песни и танца, сказано в пресс-релизе.

Регистрация на XXVII Праздник песни и XX Праздник танца закончится поздним вечером 23 февраля в 100-летний день рождения Эстонской Республики. ”Регистрация важна для того, чтобы мы могли вместе с художественными руководителями увидеть полную картину того, сколько участников из различных видов хоров и танцевальных коллективов нам ждать на праздник. Например, по результатам регистрации мы будем знать, в каком количестве нужно заказать учебные материалы — песенники, описание танцев, ноты”, — сказала Маатеэ.

Для регистрации на праздник песни и танца нужно заполнить заявление в электронном регистре праздника песни и танца по адресу register.laulupidu.ee.

Основная идея XXVII Праздника песни и XX Праздника танца — ”Мое отечество — моя любовь”. Эти слова касаются нас всех лично, и каждый из нас знает, что они для него значат. Написанные пером Лидии Койдулы, они стали как будто вечным гимном любви к родине, который в трудные времена объединял народ для защиты и развития своей земли. У всех свое личное отношение к отечеству. Любовь и отечество — это настолько широкие и многоплановые понятия, что их суть выражается через личное посвящение и обращение каждого.

В 2019 году исполняется 150 лет с зарождения праздника песни и 85-летний праздник танца пройдет в двадцатый раз. Главный дирижер XXVII Праздника песни Пеэтер Перенс, главный постановщик XX Праздника танца Вайке Раясте, и руководитель народных музыкантов Юхан Уппин.