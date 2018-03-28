До "картофельной республики" далеко: жители Эстонии едят слишком мало картошки

Многие беспокоящиеся о своем весе люди боятся продуктов из пшеницы и картофеля. По словам ученых, этот страх напрасен, пишет Eesti Päevaleht.

Согласно свежему исследованию питания населения, эстоноземельцы получают примерно четверть калорий из крахмалистой пищи — картофеля, продуктов из пшеницы, риса и хлеба. Рекомендуется же получать оттуда треть, считает представляющий сегодня исследование Институт развития здоровья (TAI).

По словам старшего научного сотрудника TAI Эхи Нурк, страх, что поедание продуктов из пшеницы и картофеля делает толстым, напрасен. "Картофеля вообще не нужно бояться, особенно сейчас, когда мало витаминов и картофель является одним из важнейших местных продуктов питания. Помимо витаминов, картофель — хороший источник калия", — пояснила Нурк. При поедании картофеля следует следить за способом приготовления и избегать частого употребления жирных блюд (жареного картофеля, картофеля фри, картофельных чипсов) и добавления жирных соусов и сладкого кетчупа.

Graafika: Toom Tragel





Graafika: Toom Tragel

Если картофеля люди могли бы есть больше, то мясных продуктов — меньше, и употребляемая пища могла бы быть как можно меньше обработана. Нурк посоветовала ограничить употребление готовых продуктов, особенно жирных и соленых продуктов, таких как колбасы, тефтели, фрикадельки, котлеты, консервы, ветчина и т. п. Предпочитать следует натуральное и качественное мясо и мясные продукты с небольшим содержанием жира и соли.

Уже давно известно, что эстоноземельцы едят слишком мало фруктов и овощей и ягод. Это показало и последнее исследование.

В то же время эстоноземельцы употребляют слишком много сладкого.