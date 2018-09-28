ДО И ПОСЛЕ: Опасный мост на реке Пирита заменили новым

”Многие местные жители ежедневно используют мост Нурмику во время своих прогулок. К сожалению, мост представлял угрозу, особенно в скользкое время года. Мост находится на территории Центра управления государственными лесами, и после переговоров они обещали нам заменить старый мост новым”, — рассказала старейшина Пирита Алина Тубли.

Во второй половине сентября опасный мост заменили на новый. По сравнению с прежним, был установлен деревянный настил и поручни, что повышает безопасность моста в скользкий период, а сам мост стал более ровным. Работы выполнила фирма WT Haldus OÜ, стоимость работ составила 3840 евро.