28.09.2018, 19:10

ДО И ПОСЛЕ: Опасный мост на реке Пирита заменили новым

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rus.delfi.ee
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ДО И ПОСЛЕ: Опасный мост на реке Пирита заменили новым
Pressifoto

Мост Нурмику, расположенный в заповедной зоне долины реки Пирита возле Нурмику теэ, уже некоторое время находился в опасном состоянии, сообщает управа Пирита.

”Многие местные жители ежедневно используют мост Нурмику во время своих прогулок. К сожалению, мост представлял угрозу, особенно в скользкое время года. Мост находится на территории Центра управления государственными лесами, и после переговоров они обещали нам заменить старый мост новым”, — рассказала старейшина Пирита Алина Тубли.

Во второй половине сентября опасный мост заменили на новый. По сравнению с прежним, был установлен деревянный настил и поручни, что повышает безопасность моста в скользкий период, а сам мост стал более ровным. Работы выполнила фирма WT Haldus OÜ, стоимость работ составила 3840 евро.

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