Дмитрия Линтера будут судить по обвинению в неуплате алиментов

Один из организаторов шествия "Бессмертный полк" в Таллинне, общественный деятель Дмитрий Линтер предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты алиментов.

Как сообщили Пыхьяской окружной прокуратуре, в рамках уголовного дела Линтеру предъявлены обвинения в намеренном неисполнении своих обязанностей по содержанию ребенка, передает rus.err.ee.

Согласно обвинению, на протяжении многих лет он уклонялся от уплаты алиментов. Общая сумма задолженности к сегодняшнему дню превысила 9000 евро.

В случае, если суд признает Линтера виновным, ему грозит до одного года лишения свободы.

В пресс-службе Харьюского уездного суда сказали, что предварительное заседание по делу Дмитрия Линтера пройдет в начале апреля.