11.08.2018, 17:05

Дмитрий Пастухов о деле лжемаклера Языковой: да за такие деньги можно полгода и отсидеть!

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rus.delfi.ee
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Petturist kinnisvaramaakler Natalja Jazõkova Harju maakohtus
Petturist kinnisvaramaakler Natalja Jazõkova Harju maakohtus Foto: Madis Veltman

"В четверг стало известно, что обвиняемая в многократном и крупномасштабном — это слово хотелось бы особо подчеркнуть — мошенничестве с недвижимостью, а также присвоении чужого имущества Наталья Языкова уже в сентябре может выйти на свободу", — пишет в своем мнении на rus.err.ee журналист Дмиртий Пастухов.

"Это частный случай, который являет собой лишь пример масштабной проблемы: в Эстонии очень выгодно совершать экономические преступления, — уверен журналист. — Посудите сами: если вовремя подсуетиться и переписать все свое имущество на доверенных лиц и спрятать в погребе или другом месте наличку — то с мошенника, который гол как сокол, и взять нечего. И когда у пострадавших остается лишь надежда на справедливое правосудие, они сталкиваются с суровой реальностью: три года тюрьмы — потолок. Как потолок? За десятки оставленных на улице людей? За государство, которое обманули на миллионы не уплаченных налогов? За обманутых партнеров по бизнесу, которые не могут теперь вылезти из долговой ямы?"

"Поэтому и получается, что сегодняшние мошенники едут на нары как на отдых. Их совершенно не пугает грядущее наказание. Оно вызывает улыбку и мотивирует к действию. Ведь за три года в четырех стенах не самого строго режима их зарплата будет куда больше чем у большинства законопослушных граждан", — рассуждает Пастухов.

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Дмитрий Пастухов о деле лжемаклера Языковой: да за такие деньги можно полгода и отсидеть!

11.08.2018
"В четверг стало известно, что обвиняемая в многократном и крупномасштабном — это слово хотелось бы особо подчеркнуть — мошенничестве с недвижимостью, а также присвоении чужого имущества Наталья Языкова уже в сентябре может выйти на свободу", — пишет в своем мнении на rus.err.ee журналист Дмиртий Пастухов.
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