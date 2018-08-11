Дмитрий Пастухов о деле лжемаклера Языковой: да за такие деньги можно полгода и отсидеть!

"Это частный случай, который являет собой лишь пример масштабной проблемы: в Эстонии очень выгодно совершать экономические преступления, — уверен журналист. — Посудите сами: если вовремя подсуетиться и переписать все свое имущество на доверенных лиц и спрятать в погребе или другом месте наличку — то с мошенника, который гол как сокол, и взять нечего. И когда у пострадавших остается лишь надежда на справедливое правосудие, они сталкиваются с суровой реальностью: три года тюрьмы — потолок. Как потолок? За десятки оставленных на улице людей? За государство, которое обманули на миллионы не уплаченных налогов? За обманутых партнеров по бизнесу, которые не могут теперь вылезти из долговой ямы?"

"Поэтому и получается, что сегодняшние мошенники едут на нары как на отдых. Их совершенно не пугает грядущее наказание. Оно вызывает улыбку и мотивирует к действию. Ведь за три года в четырех стенах не самого строго режима их зарплата будет куда больше чем у большинства законопослушных граждан", — рассуждает Пастухов.