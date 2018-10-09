Дмитрий Дмитриев отказался от "одного стула" во имя сохранения правительства Ратаса

Дмитриев признался в интервью Põhjarannik, что у коалиции в Рийгикогу на счету каждый голос, поэтому он просто не может себе позволить отсутствовать на голосованиях в парламенте из-за работы в волостном собрании Люганузе.

Полномочия Дмитриева были приостановлены с 6 октября, а 8 октября стало известно, что фракцию партии Isamaa покинула Тийна Кангро и правительство Юри Ратаса стало правительством меньшинства, контролируя в Рийгикогу лишь 50 мест из 101.