Дмитрий Дмитриев отказался от "одного стула" во имя сохранения правительства Ратаса(4)
Депутат Рийгикогу Дмитрий Дмитриев (Центристская партия) на три месяца приостановил свои полномочия депутата волостного собрания Люганузе, чтобы иметь возможность присутствовать на всех голосованиях по законопроектам в Рийгикогу, где после выхода из фракции Isamaa депутата Тийны Кангро во фракциях партий правящей коалиции осталось менее половины депутатов парламента, сообщает rus.err.ee со ссылкой на издание Põhjarannik.