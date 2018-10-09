09.10.2018, 15:59

Дмитрий Дмитриев отказался от "одного стула" во имя сохранения правительства Ратаса

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rus.delfi.ee
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Dmitri Dmitrijev
Dmitri DmitrijevFoto: Rauno Volmar

Депутат Рийгикогу Дмитрий Дмитриев (Центристская партия) на три месяца приостановил свои полномочия депутата волостного собрания Люганузе, чтобы иметь возможность присутствовать на всех голосованиях по законопроектам в Рийгикогу, где после выхода из фракции Isamaa депутата Тийны Кангро во фракциях партий правящей коалиции осталось менее половины депутатов парламента, сообщает rus.err.ee со ссылкой на издание Põhjarannik.

Дмитриев признался в интервью Põhjarannik, что у коалиции в Рийгикогу на счету каждый голос, поэтому он просто не может себе позволить отсутствовать на голосованиях в парламенте из-за работы в волостном собрании Люганузе.

Полномочия Дмитриева были приостановлены с 6 октября, а 8 октября стало известно, что фракцию партии Isamaa покинула Тийна Кангро и правительство Юри Ратаса стало правительством меньшинства, контролируя в Рийгикогу лишь 50 мест из 101.

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