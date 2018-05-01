01.05.2018, 10:10

Дмитриев: решение о бесплатном проезде в уездном транспорте будут выносить местные самоуправления

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rus.delfi.ee
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Dmitri Dmitrijev
Dmitri DmitrijevFoto: Rauno Volmar

По словам депутата Рийгикогу, члена финансовой комиссии Дмитрия Дмитриева постановление министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон дает четкий сигнал о том, что созданы все условия для бесплатного уездного транспорта, сообщает фракция Центристской партии.

По словам Дмитриева, чтобы обеспечить бесплатный проезд в уездах государство заложило в бюджете этого года свыше 42 миллионов евро, что должно покрыть автобусным фирмам недополученный доход с продажи билетов. ”Постановление предусматривает, что местные транспортные центры, предоставлявшие услуги, смогут самостоятельно решать, будут ли они взимать плату за проезд или нет. Если они решат оставить проезд платным, то цена билета не должна быть выше, чем действующие сегодня расценки”, — объяснил Дмитриев.

По словам политика, учитывая, что идея бесплатного уездного транспорта вызвала резонанс в обществе и критику со стороны политических оппонентов Центристской партии, то был выбран консенсусный вариант. ”Изначально наша идея заключалась в том, чтобы у живущих за пределами Таллинна была возможность бесплатного проезда внутри уезда. Мы считаем, что сэкономленные на общественном транспорте деньги местные жители могут потратить с большей пользой, учитывая, сколько они тратят на проезд, вынужденные ежедневно ездить на работу и с работы”, — сказал Дмитрий Дмитриев.

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Дмитрий Дмитриев отметил также, что решение министра экономики и инфраструктуры четко показывает, что государство, как и планировало, дает местным самоуправлениям больше свободы действий. ”Я считаю, это правильный шаг в развитии демократии. Государство не должно диктовать, какие услуги необходимы тому или иному самоуправлению. Сегодня мы даем им выбор, подкрепленный финансами. Например, по подсчетам Министерства экономики, расходы Центра общественного транспорта в Ида-Вирумаа составят в этом году порядка 2,5 миллионов евро, из них госдотация — 1,9 миллиона”, — сказал политик, добавив, что помимо возможности сделать уездный транспорт бесплатным, государство выделит дополнительно Центрам общественного транспорта порядка 3,3 миллиона евро, чтобы можно было запустить дополнительные автобусные линии там, где это необходимо.

Член финансовой комиссии добавил также, что приветствует решение министра Симсон, но также выразил надежду на то, что руководство Центров общественного транспорта при вынесении решения о бесплатном или платном проезде будет исходить из интересов местных жителей. ”Бесплатный транспорт в уездах — это не популизм, а шаг навстречу местным жителям, который направлен не только на снижение их финансовой нагрузки, но и на поддержание развития в удаленных от центров регионах”, — заключил Дмитриев.

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