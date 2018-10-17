Дмитриев рассказал, как в Рийгикогу намерены искоренить бедность и нищету, приняв новый госбюджет

По словам Дмитриева, принятие бюджета на следующий год может затянуться, но как бы не пыталась оппозиция, сломить коалицию им не удастся. ”Конечно, то, что у коалиции в парламенте 50 голосов из 101, немного усложняет задачу и играет на руку нашим политическим оппонентам. Но я все же уверен, что главный финансовый документ страны будет принят без проволочек”, — отметил Дмитриев, добавив также, что как бы не пытались показать реформисты, приоритеты нынешнего правительства разделяют в парламенте многие политики, не входящие в коалицию.

Как сказал политик, сегодня правительство подставило перед собой довольно амбициозные цели и для их достижения в бюджете приоритеты расставлены правильно. ”Мы намерены искоренить бедность и нищету. Для этого весомая часть бюджета пойдет на рост зарплат учителям, воспитателям, спасателям, полицейским, а также на повышение пенсий и пособий. Например, в следующем году пособие на первого и второго ребенка достигнут 60 евро, пенсии вырастут до 481 евро, средняя родительская зарплата составит порядка 1258 евро. В целом же расходы на социальную сферу составят 5,4 миллиарда евро”, — перечислил Дмитрий Дмитриев.