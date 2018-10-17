17.10.2018, 10:58

Дмитриев рассказал, как в Рийгикогу намерены искоренить бедность и нищету, приняв новый госбюджет

 (60)
rus.delfi.ee
EST 9
Dmitri Dmitrijev
Dmitri DmitrijevFoto: Rauno Volmar

Сегодня депутаты Рийгикогу приступят к обсуждению государственного бюджета на 2019 год. По словам члена финансовой комиссии Дмитрия Дмитриева, дебаты предстоят жаркие. Как считает политик, оппозиция постарается сделать все возможное, чтобы испытать сплоченность коалиции и поставить под сомнение приоритеты государства на следующий год.

По словам Дмитриева, принятие бюджета на следующий год может затянуться, но как бы не пыталась оппозиция, сломить коалицию им не удастся. ”Конечно, то, что у коалиции в парламенте 50 голосов из 101, немного усложняет задачу и играет на руку нашим политическим оппонентам. Но я все же уверен, что главный финансовый документ страны будет принят без проволочек”, — отметил Дмитриев, добавив также, что как бы не пытались показать реформисты, приоритеты нынешнего правительства разделяют в парламенте многие политики, не входящие в коалицию.

Как сказал политик, сегодня правительство подставило перед собой довольно амбициозные цели и для их достижения в бюджете приоритеты расставлены правильно. ”Мы намерены искоренить бедность и нищету. Для этого весомая часть бюджета пойдет на рост зарплат учителям, воспитателям, спасателям, полицейским, а также на повышение пенсий и пособий. Например, в следующем году пособие на первого и второго ребенка достигнут 60 евро, пенсии вырастут до 481 евро, средняя родительская зарплата составит порядка 1258 евро. В целом же расходы на социальную сферу составят 5,4 миллиарда евро”, — перечислил Дмитрий Дмитриев.

По оценке политика, если внимательно посмотреть проект бюджета, то станет очевидным, что он свёрстан с учетом интересов жителей Эстонии. ”Любое государство начинается с человека. Но, к сожалению, предыдущие правительства считали, что государство — это верхушка власти, поэтому мало внимания уделялось нуждам людей. Мы же намерены исправить это и добиться того, чтобы все без исключения жители Эстонии могли жить достойно, откладывать сбережения и быть уверенными в завтрашнем дне”, — сказал Дмитрий Дмитриев.

Напомним, что в бюджете 2019 года, объемом в 11 миллиардов евро, большая часть расходов приходится на следующие сферы: социальные нужды и здравоохранение — 5,4 миллиарда евро, местные самоуправления — 1,8 миллиардов, строительство и обслуживание дорог — 347 миллионов, поддержка общественного транспорта — 101 миллион евро.

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Дмитриев рассказал, как в Рийгикогу намерены искоренить бедность и нищету, приняв новый госбюджет

17.10.2018
Сегодня депутаты Рийгикогу приступят к обсуждению государственного бюджета на 2019 год. По словам члена финансовой комиссии Дмитрия Дмитриева, дебаты предстоят жаркие. Как считает политик, оппозиция постарается сделать все возможное, чтобы испытать сплоченность коалиции и поставить под сомнение приоритеты государства на следующий год.
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