Дмитриев: государство сделало шаг навстречу к промышленникам

По подсчетам политика, новой акцизной ставкой на природный газ уже с января 2019 года сможет воспользоваться как минимум 11 крупных предприятий, часть которых находится на северо-востоке Эстонии. ”В группу предприятий, которые потенциально смогут воспользоваться льготами, входят крупные предприятия как из Ида-Вирумаа, так и из Ляэне-Вирумаа. Например, находящееся в Кунда предприятие Estonian Cell AS, потребляющее в год порядка 10 млн м3 газа, а также предприятие Repo Vabrikud AS в волости Люганузе, потребляющее более 5 млн м3 газа в год и для которого расходы на газ составляют порядка 34,4% от добавочной стоимости производимого продукта”, — сказал Дмитриев.
Дмитриев напомнил также, что в рамках законопроекта об изменении акцизов на алкоголь, табак, топливо и электричество также будет отменен запланированный рост акциза на алкоголь в ближайшие два года. ”От ошибок не застраховано ни одно правительство, но самое главное, что сегодняшняя коалиция предприняла шаги для исправления ситуации”, — сказал Дмитрий Дмитриев.