Дмитриев: государство сделало шаг навстречу к промышленникам

По словам Дмитрия Дмитриева, введение льготной акцизной ставки на природный газ призвано улучшить конкурентоспособность предприятий, а также инвестиционный фон. ”До сих пор наша страна была не самой привлекательной для иностранных инвесторов именно из-за высоких цен на природный газ, электроэнергию и отсутствие налоговых льгот. Электричество для крупных потребителей Финляндии было на 23% и Швеции на 36% дешевле, чем в Эстонии, а акциз на газ в Латвии и Литве в 9 раз ниже, чем у нас”, — описал Дмитриев сложившуюся ситуацию.

Политик добавил, что начиная с этого года правительство наконец-то пошло навстречу крупным энергетикам и промышленникам. ”Для 240 предприятий по всей Эстонии акциз на электричество с января снизится с 4,47 до 0,5 евро за мегаватт-час, теперь пришла очередь льготной ставки на газ, которая составит 11,30 евро за 1000 м3” — сказал депутат Рийгикогу.