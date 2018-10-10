10.10.2018, 19:10

Дмитриев: государство сделало шаг навстречу к промышленникам


rus.delfi.ee
EST
Dmitri Dmitrijev
Dmitri DmitrijevFoto: Rauno Volmar

Депутаты Рийгикогу обсудили сегодня планы правительства по снижению акцизных ставок на потребление природного газа до 11,30 евро за 1000 м3. По словам члена финансовой комиссии Рийгикогу Дмитрия Дмитриева, изменения коснутся только предприятий с интенсивным потреблением газа.

По словам Дмитрия Дмитриева, введение льготной акцизной ставки на природный газ призвано улучшить конкурентоспособность предприятий, а также инвестиционный фон. ”До сих пор наша страна была не самой привлекательной для иностранных инвесторов именно из-за высоких цен на природный газ, электроэнергию и отсутствие налоговых льгот. Электричество для крупных потребителей Финляндии было на 23% и Швеции на 36% дешевле, чем в Эстонии, а акциз на газ в Латвии и Литве в 9 раз ниже, чем у нас”, — описал Дмитриев сложившуюся ситуацию.

Политик добавил, что начиная с этого года правительство наконец-то пошло навстречу крупным энергетикам и промышленникам. ”Для 240 предприятий по всей Эстонии акциз на электричество с января снизится с 4,47 до 0,5 евро за мегаватт-час, теперь пришла очередь льготной ставки на газ, которая составит 11,30 евро за 1000 м3” — сказал депутат Рийгикогу.

По подсчетам политика, новой акцизной ставкой на природный газ уже с января 2019 года сможет воспользоваться как минимум 11 крупных предприятий, часть которых находится на северо-востоке Эстонии. ”В группу предприятий, которые потенциально смогут воспользоваться льготами, входят крупные предприятия как из Ида-Вирумаа, так и из Ляэне-Вирумаа. Например, находящееся в Кунда предприятие Estonian Cell AS, потребляющее в год порядка 10 млн м3 газа, а также предприятие Repo Vabrikud AS в волости Люганузе, потребляющее более 5 млн м3 газа в год и для которого расходы на газ составляют порядка 34,4% от добавочной стоимости производимого продукта”, — сказал Дмитриев.

Дмитриев напомнил также, что в рамках законопроекта об изменении акцизов на алкоголь, табак, топливо и электричество также будет отменен запланированный рост акциза на алкоголь в ближайшие два года. ”От ошибок не застраховано ни одно правительство, но самое главное, что сегодняшняя коалиция предприняла шаги для исправления ситуации”, — сказал Дмитрий Дмитриев.

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