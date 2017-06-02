Дмитриев: если не объединить общество сегодня, завтра может быть уже поздно

Депутат парламента, член социальной комиссии Рийгикогу Дмитрий Дмитриев, комментируя представленный сегодня доклад о развитии человеческого потенциала, отметил, что эксперты обозначили главные болевые точки в обществе.

"О них было известно и раньше, но главное отличие в том, что нынешнее правительство уже предприняла ряд шагов, чтобы решить обозначенные вопросы", — передает слова Дмитриева пресс-служба Рийгикогу.

Миграция, интеграция и численность населения — это основные тезисы свежего доклада о развитии человеческого потенциала. По словам Дмитриева, сегодня в эстонском обществе эти три темы стоят особенно остро, учитывая, сколько лет было потрачено впустую лишь потому что ранее этими проблемами занимались поверхностно. ”По данным Департамента статистики, в 2015 году в Эстонию прибыло свыше 15 тысяч человек, а уехало более 13 тысяч. Конечно, можно сказать, что разница не столь велика, но ведь проблема в другом. Наши сограждане покидают страну, потому что не видят для себя перспектив. Но если так пойдет дальше, то по мнению авторов доклада, уже к концу 21 века население Эстонии сократится до 800 тысяч человек и это прискорбно, что за последние 17 лет прежние правительства так и не начали заниматься решением демографического кризиса.” — отметил Дмитриев.

Член социальной комиссии добавил также, что именно поэтому одним из главных приоритетов действующего правительства является семейная политика. ”Детское пособие в размере 500 евро на третьего и последующего ребенка, необлагаемый налогом минимум — это лишь первые шаги в нужном направлении. Только гарантировав молодежи уверенность в будущем и показав, что государство готово прийти на помощь, мы сможем вновь увидеть, как в семьях рождаются дети и демографические показатели растут,” — сказал Дмитриев.

Дмитриев напомнил также, что сплоченное общество — это ключ к успеху Эстонии. Если эстонские политики не перестанут использовать ”русский вопрос” как гарантированный бонус и продолжат настаивать на искоренении всего русского, то это приведет страну лишь в тупик. ”Громкие предвыборные лозунги на тему ликвидации русских детских садов, под предлогом лучшего будущего для русскоязычных детей, ничего хорошего не сулят обществу. Лучше задуматься над тем, чтобы предложить русским детям углубленное изучение эстонского языка, грамотно составленные учебные материалы и продуманную методику обучения — вот лишь некоторые примеры того, что действительно необходимо сделать уже сегодня, чтобы не было поздно завтра.” — привел в качестве примера Дмитриев, добавив, что такого же мнение придерживаются и независимые эксперты, авторы опубликованного сегодня доклада.