Для визита в Грецию и Кипр Ратас арендует частный самолет за 30 000 евро

Традиционно глава правительства будущей страны-председателя старается посетить как можно больше стран Европейского союза, чтобы представить приоритеты и программу председательства, а также обсудить возможности укрепления сотрудничества. В ходе этого визита премьер-министр Юри Ратас намерен посетить Грецию и Кипр.
Как выяснил портал Delfi, для этих целей Ратас использует частный самолет. Аренда самолета для визита в Грецию и Кипр обойдется порядка в 30 000 евро.
Kiili vald, Часть дома, 199 000 EUR
Tallinn, Квартира, 95 000 EUR
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