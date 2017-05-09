Для таллиннцев открываются краны с питьевой водой

На этой неделе Tallinna Vesi на весенне-летний сезон открывает публичные краны с питьевой водой. На данный момент в Таллинне краны находятся в старом городе на улицах Харью и Виру. В этом году впервые откроется кран с питьевой водой в Полицейском парке.

Краны с питьевой водой предназначены как для жителей, так и для гостей города, которые заботятся об окружающей среде и предпочитают чистую воду из-под крана воде в бутылках. ”Питьевая вода в Таллинне по-прежнему наивысшего качества, и нет ни одной причины вместо обыкновенной питьевой воды отдавать предпочтение воде в бутылках”, — подтвердила руководитель отдела коммуникации Tallinna Vesi Элийс Венник.

”К счастью, среди жителей Эстонии экономичный образ мышления уже достаточно распространен, и наши последние исследования показывают, что почти 80% таллиннцев пьют воду из-под крана. Мы хотим, чтобы и в публичных местах вода стала более доступной”, — добавила Венник. По ее словам, краны можно использовать для мытья рук, чтобы просто освежиться или, например, для ополаскивания фруктов.

В будущем у предприятия есть планы и дальше развивать сеть общедоступных кранов с водой. ”В этом году, например, закончатся строительные работы водопроводной магистрали Мустамяэ-Ыйсмяэ, в связи с чем кран с питьевой водой появится и около проезжей части на Ярвевана теэ”, — рассказала представитель предприятия.

В то же время Tallinna Vesi напоминает, что кранами следует пользоваться аккуратно. Если кран сломан или вода из него не идет, то позвоните по телефону 6262400.

Кранами, расположенными на улице, можно будет пользоваться в течение весенне-летнего сезона. Чтобы избежать замерзания воды в кранах, зимой их закрывают.