Для создания новых возможностей обучения было подано 50 ходатайств на сумму в 7 млн евро

В начале октября завершился первый тур приема заявок на получение средств для создания новых возможностей обучения. В ЦУ Innove поступило 50 ходатайств на общую сумму в 7 миллионов евро. Мера поддержки, в рамках которой по-меньшей мере три школы могли подать совместное ходатайство о получении средств на покупку, разработку и использование новейших учебных материалов, вызвала необычайно высокий интерес, сообщает Министерство образования и науки.

”Мы хотим помочь школам в том, чтобы сделать учебный процесс более практичным, а также способствовать их более тесному сотрудничеству. При помощи субсидии школы совместными силами могут привнести в учебный процесс новые и инновативные возможности обучения, и таким образом будут созданы условия для активного развития”, — объяснила министр образования и науки Майлис Репс необходимость оказания такой меры поддержки.

”Среди поданных заявок есть очень интересные, например на оснащение исследовательской лаборатории, создание учебной площадки возобновляемых источников энергии, создание мультимедийного класса, модернизацию художественного образования и многие другие”, — сказала заместитель главы отдела э-услуг Министерства образования и науки Кристель Рилло. ”Школы предложили много разных способов сотрудничества и приятно отметить, что был взят курс на претворение в жизнь изменившегося понимания обучения, о котором речь идет уже довольно давно”, — добавила Рилло.

На совместные проекты школ из средств Европейского социального фонда в рамках меры ”Поддержка совместного использования современных и инновационных учебных материалов” будет выделена сумма в 10 миллионов евро. Данная мера поддержки оказывается с целью вдохновлять учебные заведения на использование новых подходов к осуществлению учебной программы, при этом поддерживая индивидуальное и социальное развитие каждого учащегося, развитие его творческих способностей, предприимчивости и умений в области цифровых технологий, а также на сотрудничество в применении изменившегося понимания обучения.

Итоги первого тура приема заявок, объем которого составляет 2 миллиона евро, станут известны в конце года. Следующий тур будет открыт после оглашения результатов первого тура и оценки условий. Прием заявок проводит ЦУ Innove совместно с Министерством образования и науки.