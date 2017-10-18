Для русскоязычных дошкольников выпустили новый комплект учебных материалов на эстонском языке

Издательство Kirjatark выпустило комплект учебных материалов "Minu eesti keel” для изучения эстонского языка русскоязычными детьми в возрасте 4-7 лет.

”Учебник эстонского языка и прилагающиеся к нему дополнительные материалы — это подмога для малышей в изучении эстонского языка”, — рассказала руководитель издательства Kirjatark Мерге Симмуль посредством пресс-релиза. ”Это системный курс, в ходе которого учитель или родитель помогает дошкольнику обрести первые познания в эстонском языке. После этого обучение в школе идет намного легче”.

По словам Мерге Симмуль, правильнее всего начинать изучать язык уже в детском саду. ”Дети учат язык играючи. К учебнику "Minu eesti keel” прилагаются интересные видео- и аудиозаписи, которые делают процесс обучения еще более естественным и интересным”.

"Minu eesti keel” предусмотрен для детей в возрасте 4-7 лет. В учебник внесены темы, с которыми в этом возрасте ребенок сталкивается в повседневной жизни. Закрепить материал из учебника помогают простые игровые упражнения. В учебный комплект входят учебник, карточки с буквами, видео- и аудиозаписи, и рабочие листы.

”Комплект, рассчитанный на дошкольников, состоит из двух экземпляров, что позволяет использовать его не только на уроках в саду, но и дома. Русскоязычным родителям, а также бабушкам и дедушкам, которые, возможно, сами не очень хорошо владеют эстонским, удобно учить по нему детей”, — рассказала Мерге Симмуль.

Учебник входит в ту же серию, что и учебник для 1-6 классов, который сейчас является одним из самых популярных учебников эстонского языка в русских школах. Поскольку предполагается, что по этой книге будут работать как учителя, так и родители, в конце учебника можно найти методичку ”Как использовать учебник?”.