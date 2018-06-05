05.06.2018, 08:59

Для решения важной природоохранной задачи на полуостров Пальяссааре привезут 25 коров и быков

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rus.delfi.ee
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Tallinn õhust
Tallinn õhustFoto: Hendrik Osula

По инициативе Таллинского департамента окружающей среды 4 июня на полуостров Пальяссааре, на территорию природного заказника, прибудут быки и коровы шотландской горной породы, задача которых — восстановление приморских лугов, изобилующих видами растений, в том числе редких, сообщает Raepress.

Свободная от зарослей тростника береговая черта — место гнездования многих видов птиц. Выпас крупного рогатого скота — самый эффективный способ ухода за прибрежными лугами. В ходе подготовки на участке берега длиной в три с половиной километра вырублен камыш и создан выгон.

К концу июня на нем будут пастись до 25 голов скота. Выпас закончить планируется в конце сентября.

Созданный в 2005 году для защиты редких видов птиц и животных Пальяссаареский заказник, где зафиксированы более 230 видов птиц, имеет общеевропейское значение.

Поход по заказнику состоится 4 июня и начнется в 10.30 на автостоянке у Пикакариского пляжа.

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