Для решения важной природоохранной задачи на полуостров Пальяссааре привезут 25 коров и быков

По инициативе Таллинского департамента окружающей среды 4 июня на полуостров Пальяссааре, на территорию природного заказника, прибудут быки и коровы шотландской горной породы, задача которых — восстановление приморских лугов, изобилующих видами растений, в том числе редких, сообщает Raepress.

Свободная от зарослей тростника береговая черта — место гнездования многих видов птиц. Выпас крупного рогатого скота — самый эффективный способ ухода за прибрежными лугами. В ходе подготовки на участке берега длиной в три с половиной километра вырублен камыш и создан выгон.

К концу июня на нем будут пастись до 25 голов скота. Выпас закончить планируется в конце сентября.

Созданный в 2005 году для защиты редких видов птиц и животных Пальяссаареский заказник, где зафиксированы более 230 видов птиц, имеет общеевропейское значение.

Поход по заказнику состоится 4 июня и начнется в 10.30 на автостоянке у Пикакариского пляжа.