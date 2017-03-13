Для развития Ласнамяэ собрано около 200 идей

В рамках программы ”Позитивный Таллинн” за первые две недели жители Ласнамяэ подали около 200 идей для развития района.

Для сбора идей и предложений в Ласнамяэ в здании управы и Культурном центре Линдакиви открыты специальные пункты. Предложения собирают и на временном пункте сбора идей, который работает на всех мероприятиях проходящих в районе.

”С первого марта в Ласнамяэ открыты так называемые стационарные пункты сбора идей, где можно предложить свои тезисы и мысли по поводу развития района. Писать можно в свободной форме, можно и воспользоваться специальным бланком, который можно получить на месте. Мне очень приятно, что за первые две недели работы программы ”Позитивный Таллинн” в Ласнамяэ собрали около 200 идей. Это показывает, что жители района активны и заинтересованы в том, чтобы их мнение тоже учитывалось”, — объяснил заместитель старейшины Ласнамяэ Яанус Рийбе.

В планах начать сбор идей и на официальных страничках управы Ласнамяэ в Facebook.

Стационарные пункты сбора идей будут открыты в рабочие часы указанных выше учреждений с 1 марта до 15 апреля. Свои идем можно предоставить на специальном бланке на бумаге, на страничках управы Ласнамяэ в Facebook или послать письмо на электронный адрес управы: lasnamae@tallinnlv.ee.