25.07.2018, 07:40

Для работы с беженцами полиция Эстонии ищет переводчиков с экзотических языков

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rus.delfi.ee
EST
Pagulased
PagulasedFoto: Louisa Gouliamaki, AFP

Департамент полиции и погранохраны объявил конкурс на поиск переводчиков с редких и экзотических языков, пишет rus.err.ee.

В первую очередь их услуги потребуются для работы с беженцами, ходатайствующими о предоставлении им в Эстонии международного убежища, передает в среду, 25 июля, служба новостей "Радио 4".

В частности, ведомство приглашает переводчиков, владеющих языками, на которых говорят в Афганистане, Пакистане, Индии и странах Африки. В списке языков также албанский, грузинский и китайский.

Как отмечает Департамент полиции и погранохраны, речь идет об обычной услуге перевода.

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