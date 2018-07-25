Для работы с беженцами полиция Эстонии ищет переводчиков с экзотических языков

Департамент полиции и погранохраны объявил конкурс на поиск переводчиков с редких и экзотических языков, пишет rus.err.ee.

В первую очередь их услуги потребуются для работы с беженцами, ходатайствующими о предоставлении им в Эстонии международного убежища, передает в среду, 25 июля, служба новостей "Радио 4".

В частности, ведомство приглашает переводчиков, владеющих языками, на которых говорят в Афганистане, Пакистане, Индии и странах Африки. В списке языков также албанский, грузинский и китайский.

Как отмечает Департамент полиции и погранохраны, речь идет об обычной услуге перевода.