12.01.2018, 18:50

Для пожилых людей в районе Кристийне доступна бесплатная сауна

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Для пожилых людей в районе Кристийне доступна бесплатная сауна
Foto: Ago Tammik

В этом году Управа части города Кристийне снова предоставляет пожилым людям района Кристийне возможность бесплатно посетить сауну, сообщает управа района.

”Начиная с апреля 2016 года Управа части города Кристийне предоставляет пожилым людям возможность бесплатно посетить сауну Raua Saun. Поскольку люди продолжают проявлять интерес к данной возможности, было решено, что в и этом году будет предлагаться возможность бесплатно посетить сауну. Сауну посещают ежемесячно в среднем около 80 пожилых людей”, — сообщил старейшина Управы части города Кристийне Яанус Рийбе.

Бесплатно посетить сауну Raua Saun можно один раз в месяц — с понедельника по пятницу с 11 до 15 часов. Во время посещения сауну можно использовать в течение двух часов.

Билеты для бесплатного посещения сауны доступны в Центре деятельности Кристийне по адресу Сыпрузе пуйестеэ, 5. Дополнительная информация по телефону 6512 703. Сауна Raua Saun расположена по адресу Рауа, 23.

Читайте также:
185 000€
Tallinn, Квартира
209 000€
Kiili vald, Часть дома
185 000€
Tallinn, Квартира
155 000€
Tallinn, Квартира
157 000€
Rae vald, Квартира
795€
Tallinn, Коммерческий
От хозяина!
160 000€
Tallinn, Квартира
83 000€
Tallinn, Квартира
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
54 000€
Viimsi vald, Земля
467 780€
Tallinn, Квартира
220€
Keila, Коммерческий
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии