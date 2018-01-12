12.01.2018, 18:50

Для пожилых людей в районе Кристийне доступна бесплатная сауна

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rus.delfi.ee
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Для пожилых людей в районе Кристийне доступна бесплатная сауна
Foto: Ago Tammik

В этом году Управа части города Кристийне снова предоставляет пожилым людям района Кристийне возможность бесплатно посетить сауну, сообщает управа района.

”Начиная с апреля 2016 года Управа части города Кристийне предоставляет пожилым людям возможность бесплатно посетить сауну Raua Saun. Поскольку люди продолжают проявлять интерес к данной возможности, было решено, что в и этом году будет предлагаться возможность бесплатно посетить сауну. Сауну посещают ежемесячно в среднем около 80 пожилых людей”, — сообщил старейшина Управы части города Кристийне Яанус Рийбе.

Бесплатно посетить сауну Raua Saun можно один раз в месяц — с понедельника по пятницу с 11 до 15 часов. Во время посещения сауну можно использовать в течение двух часов.

Билеты для бесплатного посещения сауны доступны в Центре деятельности Кристийне по адресу Сыпрузе пуйестеэ, 5. Дополнительная информация по телефону 6512 703. Сауна Raua Saun расположена по адресу Рауа, 23.

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