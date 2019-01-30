Для подачи документов на специальность по изучению геологии и горного дела более не нужно ждать выпускных экзаменов

”Уже сегодня наших специалистов и выпускников ожидают для участия во многих международных проектах. Из них наиболее известны туннель Таллинн — Хельсинки и Rail Baltica”, — приводит Хинтс примеры того, где смогут применить себя молодые инженеры. ”То, что эта сфера позволяет построить блестящую международную карьеру, подтверждают и многие выпускники института, которые работали или продолжают трудиться на, например, крупнейшей золотодобывающей шахте Европы в Финляндии, на золотодобывающей шахте в Швеции или же в австралийских шахтах”.

Уровень зарплат горных инженеров в течение многих лет остается высоким, а потребность в специалистах этой области только растет. ”Наша практика показывает, что еще на студенческой скамье наши учащиеся получает очень привлекательные предложения о работе как в Эстонии, так и за рубежом от горных предприятий, проектировочных и строительных фирм, которые готовы мотивировать студентов различными фирменными стипендиями и после вакансиями”, — добавляет Хинтс.

При изучении земных недр, по словам Хинтс, используются современные технологии. Например, с помощью 3D-моделирования студенты создают модели подземных объектов и проектируют сложные подземные сооружения без вскрытия земных недр. Также с помощью дронов анализируются горные отводы, а используя электронный микроскоп распознаются микрочастицы руд.

Если подавать заявления о поступлении в эстонские университеты можно обычно только летом, то уже сейчас можно претендовать на обучение в TalTech. Заявление можно подать через инфосистему SAIS. Те, кто выполнил все условия поступления, получают сразу подтверждение о принятии в институт геологии TalTech.

Учащиеся, кто еще не закончил гимназию, будут приняты условно до получения результатов государственных экзаменов. Если у абитуриента сдача расширенного экзамена по математике или эстонскому языку окажется неудачной, то у него будет возможность улучшить свой результат на испытаниях в университете.

Институт геологии TalTech входит в факультет естествознания ТТУ и объединяет предметы естествознания и инженерное образование, и готовит специалистов горной промышленности и геологии. Также ученые института исследуют то, в каких сырьевых материалах будет нуждаться Эстония в будущем, и каковы наилучшие технологии для их добычи.