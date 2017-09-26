Для отказа от системы "60 на 40" школам Таллинна необходимо 300 000 евро

На запуск пилотной программы, предусматривающей отказ от системы "60 на 40" в трех школах Таллинна, необходимо 300 000 евро.

С соответствующим ходатайством в Министерство образования обратился Департамент образования Таллинна, отмечая, что деньги следовало бы выделить не позднее декабря, сообщает rus.err.ee.

Проект предусматривает, что каждая из школ получит по 100 000 евро на реализацию идей, призванных существенно повысить уровень владения эстонским языком среди учеников 7-х — 9-х классов.

Речь идет о Линнамяэском русском лицее, Кесклиннаской русской гимназии и Ласнямяэской гимназии — школах, подавших в июне правительству Эстонии ходатайства о возвращении русского в качестве основного языка преподавания в гимназической ступени.

"Основные цели пилотного проекта — это качественное преподавание предметов без привязки к обязательному языку обучения, а также повышение в течение ближайших лет уровня знания эстонского языка. Сейчас образование в русской гимназии дает базу знания языка на уровень В2, что явно недостаточно для получения высшего образования в Эстонии. На примере трех школ мы хотим показать, что уровень знания эстонского языка можно повысить, при этом не должно пострадать качество преподавания предметов. В наших планах запустить этот пилотный проект с сентября текущего года", — говорил ранее вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.