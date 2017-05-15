Для оценки состояния здоровья Сависаара сформировали спецкомиссию

По словам директора Института судебно-медицинской экспертизы Юллара Ланно, для оценки состояния здоровья Эдгара Сависаара созвана спецкомиссия.

Подобная необходимость возникла в связи с заявлениями адвоката Сависаара о том, что последний слишком болен для участия в судебном процессе в качестве обвиняемого.

„Постановление Харьюского уездного суда об экспертизе в отношении Эдгара Сависаара дошло до института. Мы сформировали судебно-медицинскую комиссию, состоящую из четырех человек. Комиссия будет заниматься своей работой и проанализирует представленные на экспертизу данные и материалы”, — прокомментировал Ланно.

”Как я уже говорил ранее, экспертное учреждение сделает все от себя зависящее, чтобы экспертиза Эдгара Сависаара тоже была готова как можно быстрее, но точную дату институт на данный момент называть не осмеливается”, — добавил он.