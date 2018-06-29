Для обнаружения поддельных лекарств будут приняты дополнительные меры безопасности

Также будет создана общеевропейская система баз данных, которая будет управлять этой информацией. Это позволит в любой момент цепочки сбыта лекарства убедиться при помощи сканирования, что это законное лекарство. В Эстонии базой данных элементов безопасности лекарств будет управлять Эстонское целевое учреждение по контролю за подлинностью лекарств.

По словам члена правления Целевого учреждения Рауля Милля, начиная с февраля следующего года людям можно будет продавать только такие рецептурные препараты с элементами безопасности, подлинность которых предварительно была проверена в базе данных. ”Со стороны Эстонии к данному моменту система технически готова и к концу текущего года к ней присоединятся оптовые торговцы лекарствами, аптеки и больничные аптеки. Внедрение целостной системы предполагает дальнейший вклад всех сторон”, — сказал Рауль Милль. ”С точки зрения внедрения системы ключевую роль играет наличие лекарств с элементами безопасности, из-за чего самая большая нагрузка ложится на производителей лекарств, которые также финансируют и создание системы”.

Проведенные в Европе исследования показали, что в 2007 году в ЕС было продано 1,5 миллиона упаковок поддельных лекарств в легальной торговой цепи, что составляет порядка 0,005% от всех проданных лекарств, то есть одно поддельное лекарство на 20 000 проданных лекарств. При этом, выявлено, что по разным оценкам число поддельных лекарств растет на 10% в год. Это значит, что к 2020 году число объем продаж поддельных лекарств в легальной цепи сбыта составит уже 42 миллиона упаковок, если не будут приняты дополнительные меры для предотвращения распространения поддельных лекарств. В Эстонии до сих пор был выявлен лишь один случай с подделкой в цепи сбыта — лекарство было подлинным, но был подделан прилагавшийся к партии лекарства сертификат качества.

Запланированные изменения касаются всех участников цепи сбыта лекарств в Эстонии — производителей лекарств, обладателей разрешения на торговлю лекарствами, оптовых торговцев лекарствами, аптекарей и медицинских учреждений, а также Департамента лекарств и Департамента здоровья.

Применение элементов безопасности лекарств в Европейском союзе регулируется директивой Европейской комиссии (EL) 2016/161, которая была принята 2 октября 2015 года и вступит в силу 9 декабря 2019 года. Произведенные до 9 февраля 2019 года лекарства можно сбывать без элементов безопасности до истечения их срока годности.