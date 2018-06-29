29.06.2018, 13:09

Для обнаружения поддельных лекарств будут приняты дополнительные меры безопасности

 (7)
rus.delfi.ee
EST
Aine ostmine Õismäel
Aine ostmine ÕismäelFoto: Andres Putting

Министерство социальных дел направило на согласование поправки к закону о лекарствах, при помощи которых с февраля 2019 года станут внедряться дополнительные элементы безопасности для лекарств. При помощи применяемой по всему Европейскому союзу директивы будет создана общеевропейская система проверки подлинности лекарств, которая поможет избежать попадания поддельных лекарств на европейский ры срока годности.

”Использование поддельных лекарств — растущая проблема по всему миру и все чаще такие лекарства встречаются и на европейском рынке. Обычно поддельные лекарства содержат вещества низкого качества, не содержат предусмотренного действующего вещества или содержат его в неверном количестве. Такие изделия представляют серьезную угрозу здоровью людей”, — сказала руководитель отдела лекарств министерства социальных дел Эда Лопато.

”Отличать поддельные лекарства от настоящих сложно даже каждодневно занимающимся этим темами специалистам, поскольку не все различия могут быть видны глазу. Поэтому в Европейском союзе создается система, которая в дальнейшем позволит определять подлинность лекарства на каждом этапе поставки лекарств”.

Согласно новым требованиям, производитель лекарств должен установить на упаковку элементы безопасности — уникальный 2D-код и препятствующее порче упаковки, например, в виде наклейки. Оптовые торговцы и аптекари должны будут проверять эти элементы.

Также будет создана общеевропейская система баз данных, которая будет управлять этой информацией. Это позволит в любой момент цепочки сбыта лекарства убедиться при помощи сканирования, что это законное лекарство. В Эстонии базой данных элементов безопасности лекарств будет управлять Эстонское целевое учреждение по контролю за подлинностью лекарств.

По словам члена правления Целевого учреждения Рауля Милля, начиная с февраля следующего года людям можно будет продавать только такие рецептурные препараты с элементами безопасности, подлинность которых предварительно была проверена в базе данных. ”Со стороны Эстонии к данному моменту система технически готова и к концу текущего года к ней присоединятся оптовые торговцы лекарствами, аптеки и больничные аптеки. Внедрение целостной системы предполагает дальнейший вклад всех сторон”, — сказал Рауль Милль. ”С точки зрения внедрения системы ключевую роль играет наличие лекарств с элементами безопасности, из-за чего самая большая нагрузка ложится на производителей лекарств, которые также финансируют и создание системы”.

ТОП

Проведенные в Европе исследования показали, что в 2007 году в ЕС было продано 1,5 миллиона упаковок поддельных лекарств в легальной торговой цепи, что составляет порядка 0,005% от всех проданных лекарств, то есть одно поддельное лекарство на 20 000 проданных лекарств. При этом, выявлено, что по разным оценкам число поддельных лекарств растет на 10% в год. Это значит, что к 2020 году число объем продаж поддельных лекарств в легальной цепи сбыта составит уже 42 миллиона упаковок, если не будут приняты дополнительные меры для предотвращения распространения поддельных лекарств. В Эстонии до сих пор был выявлен лишь один случай с подделкой в цепи сбыта — лекарство было подлинным, но был подделан прилагавшийся к партии лекарства сертификат качества.

Запланированные изменения касаются всех участников цепи сбыта лекарств в Эстонии — производителей лекарств, обладателей разрешения на торговлю лекарствами, оптовых торговцев лекарствами, аптекарей и медицинских учреждений, а также Департамента лекарств и Департамента здоровья.

Применение элементов безопасности лекарств в Европейском союзе регулируется директивой Европейской комиссии (EL) 2016/161, которая была принята 2 октября 2015 года и вступит в силу 9 декабря 2019 года. Произведенные до 9 февраля 2019 года лекарства можно сбывать без элементов безопасности до истечения их срока годности.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Такого ужаса не было никогда”. Ситуация с паромным сообщением на Рухну — катастрофическая

29.06.2018
Предприниматели Рухну, для которых туристический сезон — единственная возможность заработать, очень разочарованы паромным сообщением и требуют от правительства нормализации ситуации. Сейчас на остров можно попасть только через Сааремаа.
Подробнее

ВИДЕООПРОС DELFI: Дожить до зарплаты. Как у народа обстоят дела с финансами в конце месяца?

29.06.2018
”Яановы праздники” позади, а зарплата еще не совсем скоро. Согласно обнародованному на днях исследованию, треть жителей Эстонии вынуждена дожидаться зарплаты с пустым кошельком.
Подробнее


Директор Кадриорга о трагической гибели утят: мы не можем установить более мелкую решетку, потому что нас затопит

29.06.2018
На днях общественность шокировала новость о гибели в Кадриорге утят, пробравшихся в трубу на канале. По словам директора парка Айна Ярве, установить перед сливной трубой решетку с более мелкими отверстиями не представляется возможным, поскольку в этом случае даже при несильном дожде все окрестности окажутся затопленными.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Пятилетний мальчик вынужден жить в приютах: тете его не отдают и подыскивают замещающую семью

29.06.2018
Вчера тетя пятилетнего мальчика, который с июня прошлого года вынужден скитаться по столичным детским домам, получила сообщение о том, что Государственный суд не принял в производство ходатайство о предоставлении возможности обжаловать предыдущие решения суда, в связи с чем ребенок будет помещен в замещающую семью.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106832001
107,10 €
64,26 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSTU/61M
219,- €
186,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JSU/02A
189,- €
160,65 €
-15% Meeste käekell Police ADDER PL.14536JSB/02PA
219,- €
186,15 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Для обнаружения поддельных лекарств будут приняты дополнительные меры безопасности

29.06.2018
Министерство социальных дел направило на согласование поправки к закону о лекарствах, при помощи которых с февраля 2019 года станут внедряться дополнительные элементы безопасности для лекарств. При помощи применяемой по всему Европейскому союзу директивы будет создана общеевропейская система проверки подлинности лекарств, которая поможет избежать попадания поддельных лекарств на европейский ры срока годности.
Подробнее

СТУДИЯ DELFI | "Бельгия фаворит турнира": обсуждаем групповой этап и матчи 1/8 ЧМ-2018

29.06.2018
Групповой этап чемпионата мира в России закончился, теперь время плеф-офф. Сборная Германии не вышла из группы, во многих матчах все решалось на последних секундах - именно этим запомнилась первая часть турнира. Но что нас ждет дальше? Смотрите студию Delfi. Гость - Дмитрий Скиперский, ведущий - Виталий Бесчастный.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ