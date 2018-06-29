Для обнаружения поддельных лекарств будут приняты дополнительные меры безопасности

Министерство социальных дел направило на согласование поправки к закону о лекарствах, при помощи которых с февраля 2019 года станут внедряться дополнительные элементы безопасности для лекарств. При помощи применяемой по всему Европейскому союзу директивы будет создана общеевропейская система проверки подлинности лекарств, которая поможет избежать попадания поддельных лекарств на европейский ры срока годности.
”Использование поддельных лекарств — растущая проблема по всему миру и все чаще такие лекарства встречаются и на европейском рынке. Обычно поддельные лекарства содержат вещества низкого качества, не содержат предусмотренного действующего вещества или содержат его в неверном количестве. Такие изделия представляют серьезную угрозу здоровью людей”, — сказала руководитель отдела лекарств министерства социальных дел Эда Лопато.
”Отличать поддельные лекарства от настоящих сложно даже каждодневно занимающимся этим темами специалистам, поскольку не все различия могут быть видны глазу. Поэтому в Европейском союзе создается система, которая в дальнейшем позволит определять подлинность лекарства на каждом этапе поставки лекарств”.
Согласно новым требованиям, производитель лекарств должен установить на упаковку элементы безопасности — уникальный 2D-код и препятствующее порче упаковки, например, в виде наклейки. Оптовые торговцы и аптекари должны будут проверять эти элементы.