”Для меня это вообще катастрофа!” Крик души ласнамяэсцев из-за ”исчезновения” врачей из Medicum

Больничная касса особо проблемы не видит: у нас бесплатный транспорт — поезжайте лечиться в другие части города и уезды. Мы узнали у прохожих, как они относятся к ситуации, сложившейся в крупнейшем районе столицы.

С 1 октября в ласнамяэской поликлинике Medicum нельзя зарегистрироваться на прием к некоторым врачам-специалистам. Люди, у которых уже есть номерок, смогут посетить врача и при необходимости прийти на повторные приемы, но далее пациенты должны будут искать помощи врачей этих специальностей в других районах города и уголках Харьюмаа.

Поскольку Medicum — это частное учреждение, то Больничная касса каждые четыре года в порядке тендера распределяет для нее номерки. На этот раз было решено упразднить приемы ЛОРа, окулиста, эндокринолога и хирурга. Кроме того, на 50-90% было снижено количество приемов пульмонолога, ортопеда и гастроэнтеролога. По части приема гинеколога ясности пока нет.