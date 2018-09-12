12.09.2018, 14:50

Для будущих граждан Эстонии организуют специальные бесплатные языковые курсы: на них смогут попасть до 1000 человек в год

 (32)
rus.delfi.ee
EST
Vene koolid
Vene koolidFoto: Jaanus Lensment

Депутаты Рийгикогу приняли поправки к закону о гражданстве, согласно которым у желающих получить эстонского гражданство появится возможность пройти бесплатные курсы по эстонскому языку. Ожидается, что попасть на них сможет до 1000 человек в год, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

В течение следующего года государство начнет предлагать т.н. гражданские договоры на прохождение курсов эстонского языка и получение оплачиваемого учебного отпуска. ”Условием для получения эстонского гражданства является владение эстонским языком. К тому же владение языком — это условие для лучшей интеграции эстонского общества”, — сказал министр внутренних дел Андрес Анвельт. ”Если человек принял решение связать свою судьбу с Эстонией и ходатайствовать об эстонском гражданстве, то государство может со своей стороны предложить ему бесплатное изучение языка и необходимое для этого время в виде учебного отпуска”, — добавил министр.

Договор смогли бы заключать люди, как минимум пять лет прожившие в Эстонии на законных основаниях, желающие ходатайствовать об эстонском гражданстве и отвечающие основным условиям обращения с ходатайством о гражданстве. Единовременное бесплатное обучение будет предлагаться для овладения языком с нулевого уровня до уровня В1. Для участия в курсах по изучению эстонского языка человеку, заключившему договор и находящемуся в учебном отпуске, за дни, проведенные на языковых курсах, будет выплачиваться возмещение по изучению языка в размере средней заработной платы за 20 календарных дней. Обучение языку организует Академия внутренней обороны.

По мнению депутата Рийгикогу Михаила Стальнухина, бесплатные языковые курсы для желающих получить гражданство Эстонии позволят всем заинтересованным освоить государственный язык на уровне B1. ”Бесплатные языковые курсы пользуются огромным спросом у населения, места заполняются буквально за считанные минуты. Поэтому курсы в рамках получения гражданства помогут снизить нагрузку на другие подобные проекты, позволив всем желающим выучить эстонский”, — сказал Стальнухин.

По словам Стальнухина, принятые сегодня поправки, инициированные правительством, позволят человеку пройти бесплатные языковые курсы, по окончании которых ходатайствующий сможет сдать экзамен на гражданство. ”Договор между государством и ходатайствующим о гражданстве можно будет заключить в Департаменте полиции и погранохраны, подав ходатайство на получение гражданства. После этого у человека появится возможность бесплатно выучить эстонский язык на категорию B1”, — сказал депутат Рийгикогу, добавив также, что главным условием для этого будет проживание в Эстонии как минимум пять лет.

Помимо бесплатных языковых курсов государство также предоставит ходатайствующим оплачиваемый учебный отпуск. ”Если человек хочет получить эстонское гражданство, государство должно обеспечить ему необходимые условия. Поэтому было решено предоставить ходатайствующим оплачиваемый учебный отпуск сроком до 20 дней, которые они смогут посвятить изучению языку”, — отметил член фракции Центристской партии Михаил Стальнухин.

Стальнухин добавил также, что бесплатные курсы будет проводить Академия МВД начиная с января следующего года. ”На эти цели государство уже запланировало в рамках бюджетной стратегии на 2019-2022 годы 8,3 миллиона евро, что позволит принять порядка 1000 человек в год на бесплатные курсы”, — сказал депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин.

ТОП

По данным Департамента полиции и погранохраны в 2017 году было подано 702 ходатайства о получении эстонского гражданства, из них 392 человека были без определенного гражданства (имели серые паспорта) и 392 человека были гражданами России.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ВИДЕО DELFI: У Таллиннского университета пешеходы-камикадзе массово переходят дорогу на красный свет

12.09.2018
Сегодня утром фотограф Delfi заснял пешеходов, для которых красный свет светофора, установленного на Нарвском шоссе перед Таллиннским университетом, остается неизвестным символом.
Подробнее



ВИДЕО: Самосуд подростков над сверстником. В Мустамяэ жестоко избили юношу

12.09.2018
В социальной сети "ВКонтакте" 6 сентября опубликовали видео, которое начинается с драки двух молодых людей, а продолжается избиением одного из них. Осторожно, видео может шокировать!
Подробнее

”Так я увижу, как оценивается моя работа”. Андрус Ансип будет баллотироваться в Европарламент

12.09.2018
Вице-президент Еврокомиссии и бывший премьер-министр Андрус Ансип будет выдвигать свою кандидатурe на выборах в Европарламент, которые состоятся в мае следующего года.
Подробнее

Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €

Для будущих граждан Эстонии организуют специальные бесплатные языковые курсы: на них смогут попасть до 1000 человек в год

12.09.2018
Депутаты Рийгикогу приняли поправки к закону о гражданстве, согласно которым у желающих получить эстонского гражданство появится возможность пройти бесплатные курсы по эстонскому языку. Ожидается, что попасть на них сможет до 1000 человек в год, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Подробнее

Сначала оплати, а потом открывай: клиентку Rimi возмутило замечание сотрудника. "Меня фактически обвинили в воровстве и в том, что я малоимущая"

12.09.2018
Жительница Йыхви поделилась с Delfi историей, которая произошла с ней в местном магазине Rimi и которая ее сильно возмутила. Женщина открыла для ребенка игрушку, которую позже собиралась купить, и получила замечание от сотрудника магазина. Чтобы выяснить, кто прав в этой ситуации, Delfi обратился за комментарием к торговой сети.
Подробнее

Относите себя к среднему классу? Исследование показывает, какой должна быть зарплата, чтобы не быть "бедным"

12.09.2018
Исследование, проведенное по заказу Института финансов, показало, что почти треть жителей Эстонии считают, что они принадлежат к среднему классу, сообщает институт.
Подробнее