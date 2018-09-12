Для будущих граждан Эстонии организуют специальные бесплатные языковые курсы: на них смогут попасть до 1000 человек в год

По мнению депутата Рийгикогу Михаила Стальнухина, бесплатные языковые курсы для желающих получить гражданство Эстонии позволят всем заинтересованным освоить государственный язык на уровне B1. ”Бесплатные языковые курсы пользуются огромным спросом у населения, места заполняются буквально за считанные минуты. Поэтому курсы в рамках получения гражданства помогут снизить нагрузку на другие подобные проекты, позволив всем желающим выучить эстонский”, — сказал Стальнухин.

По словам Стальнухина, принятые сегодня поправки, инициированные правительством, позволят человеку пройти бесплатные языковые курсы, по окончании которых ходатайствующий сможет сдать экзамен на гражданство. ”Договор между государством и ходатайствующим о гражданстве можно будет заключить в Департаменте полиции и погранохраны, подав ходатайство на получение гражданства. После этого у человека появится возможность бесплатно выучить эстонский язык на категорию B1”, — сказал депутат Рийгикогу, добавив также, что главным условием для этого будет проживание в Эстонии как минимум пять лет.

Помимо бесплатных языковых курсов государство также предоставит ходатайствующим оплачиваемый учебный отпуск. ”Если человек хочет получить эстонское гражданство, государство должно обеспечить ему необходимые условия. Поэтому было решено предоставить ходатайствующим оплачиваемый учебный отпуск сроком до 20 дней, которые они смогут посвятить изучению языку”, — отметил член фракции Центристской партии Михаил Стальнухин.

Стальнухин добавил также, что бесплатные курсы будет проводить Академия МВД начиная с января следующего года. ”На эти цели государство уже запланировало в рамках бюджетной стратегии на 2019-2022 годы 8,3 миллиона евро, что позволит принять порядка 1000 человек в год на бесплатные курсы”, — сказал депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин.

По данным Департамента полиции и погранохраны в 2017 году было подано 702 ходатайства о получении эстонского гражданства, из них 392 человека были без определенного гражданства (имели серые паспорта) и 392 человека были гражданами России.