Дискуссия в учительской: отметки или формирующее оценивание?

Термин ”изменившееся понимание обучения” вошёл в моду. О чём идёт речь? Об изменении только учеников или учителей тоже? Чем измерять масштаб или глубину перемен — стандартными отметками или поясняющими комментариями?

Об этом журналист ”Учительской газеты” Райво Юурак поговорил с преподавателями Пельгулиннаской гимназии — школы, в которой уже седьмой год подряд до конца шестого класса не ставят отметок.



Лихой старт полемике придал директор гимназии Тыну Пийбур. Он отметил, что даже 20 лет назад его учеба в Таллиннском университете основывалась не на советской педагогической системе, а на постулатах Йоханнеса Кяйса.



”Если на протяжении уже столь долгого времени подготовка педагогов ведётся вопреки основам совковой педагогики, то почему же мы до сих пор говорим о необходимости изменения понимания обучения?”, — недоумевал директор.



По мнению Пийбура, в школах Эстонии не набралось ещё критической массы учителей, которые умели бы давать уроки математики на креслах-мешках или преподавать историю во время пеших прогулок.



”Не пора ли полностью сменить нынешнее поколение учителей?”, — спросил директор Пельгулиннаской гимназии и добавил, что в условиях, когда министры образования меняются по нескольку раз в году, мэру столицы не до решения школьных проблем, а директора ограничиваются лишь проверкой сменной обуви по утрам, учителям ничего другого и не остаётся, как самоорганизовываться.



Реэлика Тури, преподающая в этой же школе эстонский язык и литературу, сочла высказывания своего начальника слишком радикальными. По её словам, учителей-новаторов в школах предостаточно, беспокоиться же надо совсем о другом.



”Какие молодые люди пойдут в учителя — те, которые хотят инициировать перемены в школе и обществе, или же те, которые предпочитают выполнять распоряжения свыше и плыть по течению? — переживает Тури. — Учителя из проекта ”Молодёжь в школу” потому так явно отличаются от других, что в эту программу отбирают лишь желающих сделать что-то для школы и социума”.



Тури полагает, что безусловное подчинение ученика педагогу надо оставить в прошлом.

”По традиции, стол учителя находится перед классом, в некоторых школах даже на высоком подиуме, — поясняет она. — Уже входя в класс, преподаватель автоматически занимает лидирующую позицию, хотя и ничего не сделал для этого”.



Тыну Пийбур добавил со своей стороны, что на свалку истории надо отправить и такое понятие, как ”кабинет директора”.



”Кабинет директора — словно какое-то важное место, а сам директор — будто высокий начальник, — сказал Пийбур. — Директор должен быть тем, кто просто организовывает происходящие в школе процессы и помогает учителям. Ничего страшного не случилось бы, не будь у директора своего кабинета — с ноутбуком можно работать в любом месте”.



Второй по важности темой дискуссии стала современная система оценивания знаний, согласно которой до определённого класса учащихся приучают не к мало что говорящим ”тройкам”, ”четвёркам” и ”пятёркам”, а к устным и письменным комментариям результативности учёбы.



По утверждению Реэлики Тури, недостатком отметок является их инертность — если с младших классов за учащимся закреплялся имидж двоечника или отличника, то подобная модель воспроизводилась вплоть до окончания школы. К тому же, ни отстающие, ни преуспевающие ученики, как правило, никогда не интересовались, за что им ставили те или иные оценки — то ли аргументы были слабоваты, то ли факты неверны, то ли примеры неубедительны.



”Формирующее оценивание существенно меняет установки учеников, — уверена Тури. — Например, приступая в 10-ом классе к изучению новой темы, учеников нужно мотивировать оценкой, чтобы они вообще начали работать. В седьмом же классе, когда первые шесть лет оценки не ставились, ребята приступают к работе сразу после дачи задания, а о том, будет ли оно оцениваться, спрашивают в самом конце. Причём, семиклассникам недостаточно увидеть на краю работы отметку или сумму баллов — они требуют пояснений”.



Подытоживая дискуссию в учительской, директор гимназии сказал: ”Если мы сами в состоянии оставаться нормальными людьми, то каким бы невероятным это не казалось, через какое-то время в каждом классе кто-то тоже становится нормальным. Таким вот образом нормальным становится и всё поколение. Если же мы и дальше будем следовать догме жёсткого оценивания и принудительного обучения, то в итоге получим целое поколение догматиков. Единственный способ изменить мир к лучшему — стать лучше самому”.