16.05.2018, 19:18

Дирижер Кристьян Ярви: русские — наши самые большие друзья, а мы играем в политические игры с Америкой

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rus.delfi.ee
EST
Kristjan Järvi
Kristjan JärviFoto: Karli Saul

Россия - соседнее с Эстонией государство и останется им в будущем, поэтому Таллинн должен протянуть руку Москве и заявить о желании быть партнером по сотрудничеству, считает известный эстонский дирижер Кристьян Ярви.

"Русские — наши самые большие друзья, а мы играем в политические игры с Америкой. Мол, мы должны быть с Америкой, потому что если мы не с Америкой, то с кем же мы будем", — сказал Ярви в среду в интервью радиостанции Vikerraadio, передает rus.err.ee.

Россия — сосед Эстонии, а с соседями нужно ладить, считает дирижер: "Мы должны протянуть руку и сказать, что хотим быть партнером по сотрудничеству. Потому что мы соседи. Но сделать это надо смело, по-настоящему. Не так, что не знаю, и вдруг Америка начнет нас упрекать, если мы что-то сделаем".

В ответ на вопрос ведущего, возможны ли такие отношения, пока президентом России остается Владимир Путин, Ярви ответил, что вопрос не в том, кто находится у власти в Москве: "Все равно, кто сейчас находится или потом окажется в Кремле, мы должны работать с этим человеком. Ждать, что придет кто-то другой… Может придти кто-то хуже, может кто-то лучше, но ждать этого нельзя".

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На заявление Ярви отреагировал в соцсетях член фракции Партии реформ Кристен Михал, который указал, что оркестр эстонского дирижера несколько лет назад получал спонсорскую поддержку от управляющей компании российского газопровода Nord Stream: "Сегодня товарищ дирижер рекомендует протянуть руку и сообщить, что мы хотим быть для России партнером по сотрудничеству. Идея товарища дирижера — стать независимыми от партнерства с США. От партнера, который, в отличие от Кремля, разделяет с нами ценности независимости и вносит вклад в нашу безопасность совместно с партнерами по НАТО".

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