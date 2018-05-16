Россия - соседнее с Эстонией государство и останется им в будущем, поэтому Таллинн должен протянуть руку Москве и заявить о желании быть партнером по сотрудничеству, считает известный эстонский дирижер Кристьян Ярви.

"Русские — наши самые большие друзья, а мы играем в политические игры с Америкой. Мол, мы должны быть с Америкой, потому что если мы не с Америкой, то с кем же мы будем", — сказал Ярви в среду в интервью радиостанции Vikerraadio, передает rus.err.ee.

Россия — сосед Эстонии, а с соседями нужно ладить, считает дирижер: "Мы должны протянуть руку и сказать, что хотим быть партнером по сотрудничеству. Потому что мы соседи. Но сделать это надо смело, по-настоящему. Не так, что не знаю, и вдруг Америка начнет нас упрекать, если мы что-то сделаем".