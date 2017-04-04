Директором Тартуского художественного музея станет Сигне Киви

Директором Тартуского художественного музея была выбрана Сигне Киви, которая приступит к работе 26 июня. Задача музея на ближайшее время, кроме продолжения различных профильных мероприятий, заключается также в перевозе фондов в новые хранилища Эстонского национального музея.

Вице-канцлер Министерства культуры по культурным ценностям Тарви Ситс отметил важность работы предыдущего руководителя музея Раэль Артель, под чьим руководством музей стала отличать сильная разносторонняя программа. "Задача музея на ближайшие годы состоит в том, чтобы инициировать диалог с различными целевыми группами, а также найти партнеров для организации выставок за пределами помещений музея. Так же важно обеспечить слаженность в повседневной работе в ситуации, когда для сохранения музейных фондов необходимо их перевезти из аварийных помещений в новые хранилища в Эстонском национальном музее (ЭНМ)", — сказал Ситс.

Говоря о Сигне Киви, Ситс подчеркнул ее руководящий опыт, а также разносторонние глубокие знания в искусстве. Киви сама добавила, что благодаря долгосрочному участию в жизни искусства в Эстонии у нее имеется четкое понимание ожиданий, которые царят в этой области.

"Тартуский художественный музей занимает в нашем искусстве особенное место. Я обязательно планирую продолжать выставочную деятельность, которая ожила за последние годы, а также публичные и образовательные программы. Это означает сотрудничество с музеями Тартуского университета, ЭНМ и городскими музеями, а также со всеми прочими тартускими художественными учреждениями и учреждениями по хранению памятников культуры. В качестве важной задачи она добавила также ведение переговоров для организации целевого учреждения музея.

Сигне Киви отдельно подчеркнула важность традиционного художественного наследия Тарту при планировании работы музея. "У нас по-прежнему широкая публика, которая ценит классическое искусство. Ставшие известными дворцовые линии сохранят свое важное место в наших экспозициях", — добавила она.

Сигне Киви закончила в 1980 году тогдашний Государственный институт художеств ЭССР по специальности "Текстиль", с 1988 года она работала преподавателем в том же институте. В период 2005-2015 она была ректором Эстонской академии художеств. Она является членом Эстонского союза художников, а также в 1998-1999 годах была его президентом. В период 1999-2002 Сигне Киви занимала пост министра культуры Эстонской Республики.

Сигне Киви вступит в должность 26 июня. Прежний директор Тартуского художественного музея Раэль Артель решила покинуть пост директора музея по собственному желанию.