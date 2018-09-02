Директорам уездных школ впору рвать на себе волосы и звать на помощь

”Когда в бытность свою сегодняшние учителя постарше приезжали на село в качестве молодых специалистов, они приобретали дома и вели оседлый образ жизни, — вспоминает Митт. — С сегодняшними молодыми педагогами всё по-другому. В городские школы они ещё хоть как-то идут, но директора уездных школ могут рвать на себе волосы и звать на помощь”.

Каков же выход из сложившейся ситуации?

Какие радикальные меры следовало бы принять, чтобы решить проблему нехватки учителей в школах Эстонии? ”Новому поколению можно, конечно, рассказывать о том, что среди молодых они и сами будут оставаться молодыми, но это больше не работает, — уверен Митт. — Первым пунктом идёт приличная зарплата, которая стала бы сигналом для молодёжи о том, что в обществе ценится профессия учителя и потому ей стоит учиться. У действующих педагогов спросили, работали бы они лучше, будь у них зарплата 2500 евро в месяц? Они ответили, что да. Так почему же тогда сейчас не работают? — При высокой зарплате за дверьми выстроилась бы очередь! Сейчас ведь трудовой договор пожизненный и никто не может потребовать отойти в сторону”.

”Да не такая эта учительская зарплата сейчас и маленькая, приход-уход зависит не от неё, — считает директор Юриской гимназии Мария Трио. — В минувшем году к нам на работу пришла одна новоиспечённая магистрантка, а потом ушла через пару месяцев. Есть и такие, кто когда-то выучился на учителя и приходит в школу попробовать свои силы. Совсем скоро они понимают, что работа слишком тяжела. Им в диковинку, что в школе больше не читают лекций, как это было ещё десять лет назад. Теперь на вооружение взяты другие методики, а акцент делается на индивидуальном подходе”.

Юриская гимназия публиковала объявления о работе начиная с апреля. ”В настолько затруднительное положение мы впервые попали этой осенью, с каждым годом находить новых людей становится ведь сложнее, — признаётся Тиро. — На одни только объявления никто и не надеется, скорее на знакомства — вдруг кто-то знает кого-то, кто бы переметнулся из одной школы в другую”.

Опыт этого года показал, что во время собеседований кандидаты держат инициативу в своих руках. Когда директор спросил, подал ли соискатель своё CV ещё в куда-нибудь школу, то в ответ услышал, что параллельно ведутся переговоры сразу с несколькими работодателями. Каждый пытается найти для себя наилучший вариант. Приезжавшие издалека ещё и компенсацией на дорогу интересовались.

”Учителей младших классов найти тяжелее всего, — сокрушается Тиро. — Их нужно сразу несколько человек, одного не хватает. В таком случае завуч сама идёт давать уроки, если нет других вариантов. Поиски же продолжаются”.

Что предпринимают чиновники от образования?

По словам руководителя отдела общего образования Минобрнауки Михкеля Ребане, ведомство постоянно занимается популяризацией профессии учителя. ”Теперь настало время подвести промежуточные итоги, особенно когда в министерстве идёт работа над составлением новой зонтичной стратегией, в которой эта тема будет одной из приоритетных, — сообщил Ребане. — Для оценки предыдущей деятельности и постановки новых задач Министерство образования и науки созовёт рабочую группу, которая переоценит меры, направленные на воспитание нового поколения педагогов, и при необходимости разработает новые решения для уменьшения дефицита учителей. Первая встреча рабочей группы запланирована на сентябрь”.

Говоря о повышении доходов учителей, Ребане заявил, что в ближайшие четыре года на выплату зарплат педагогам будет выделен миллиард евро. Он также напомнил, что каждый год с 1 февраля начинающие учителя и опорные специалисты могут ходатайствовать о выделении им подъёмного пособия вне зависимости от местонахождения школы, в которую они идут работать.

”Пособие в размере 12 783 евро будет выплачиваться в трёх частях в течение первых трёх лет работы, а его получатель берёт на себя обязательство проработать в качестве учителя или опорного специалиста в течение пяти лет, — уточнил Михкель Ребане. — О получении пособия ходатайствует в среднем 71 человек в год, получателей оного за все годы уже 652”.