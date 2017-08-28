Директора пяти гимназий отвечают: кого же хотят школы?

В преддверии 1 сентября школы Эстонии традиционно испытывают дефицит кадров. Публикуемые в ”Учительской газете” объявления о работе свидетельствуют о максимальном спросе на учителей начальных классов, о нехватке физруков, преподавателей английского и эстонского языков, а также учителей математики, музыки и естественных наук.

Главный редактор ”Учительской газеты” Хейки Раудла опросил директоров пяти общеобразовательных школ, по мнению которых нехватку учителей английского языка можно смело назвать хронической. Вероятной причиной тому является их максимальная конкурентоспособность на рынке труда по сравнению с другими педагогами. Согласно статистическим данным в минувшем году степень бакалавра английской филологии в Тартуском университете получили 40 выпускников, а в нынешнем уже 36. Удручает же то, что аж с 2013 года ни один английский филолог не пожелал продолжить обучение на учителя в магистратуре. В Таллиннском университете диплом учителя английского языка и литературы получили только 5 выпускников.

С эстонскими филологами дела обстоят ничуть не лучше. Если в 2012 году из Тартуского университета выпустились 19 специалистов, то нынешней весной лишь 7. В Таллиннском университете таковых было соответственно 7 и 3.

О причинах дефицита учителей младших классов директора школ затруднились сказать что-либо с уверенностью, поскольку Тартуский университет выпускает специалистов с соответствующей квалификацией стабильно по 20 человек в год. В Таллиннском же университете количество таковых рухнуло с 34 человек в прошлом году до 18 в нынешнем.

По словам директора Ярвекюлаской школы Маре Ряйс, в нынешнем году в первые классы всех школ Эстонии пойдёт рекордное количество детей, что и объясняет нехватку учителей. ”Если в следующем учебном году в первом классе будет снова шесть параллелей, то это заставит меня волноваться уже заранее”, — признаётся она и добавляет, что, думая наперёд, она отправила одну из своих сотрудниц переучиваться на учителя младших классов.

Руководитель Пиритаской экономической гимназии Тоомас Пикхоф сокрушается, что ему днём с огнём не найти нигде учителей математики, а также эстонского языка и литературы. Учителя же младших классов к приближающемуся новому учебному году он начал искать аж с осени прошлого года. ”Пять месяцев искал, в итоге удалось найти опытного педагога, с которым когда-то работал вместе в одной школе, — рассказывает он. — Это было чистое везение, однако, к сожалению, не всегда так везёт, и потому подобная ситуация является ненормальной и приводящей к перенапряжению”.

По мнению Пикхофа, зачастую в качестве учителей школам предлагают себя не совсем адекватные люди, которым абсолютно противопоказана эта профессия. На собеседовании с очередным таким кандидатом у него подчас возникает чувство, будто преподавателем мнит себя каждый, кто когда-либо ходил в школу. ”Очевидно, опираясь на свой былой школьный опыт, они делают вывод, будто профессия учителя легка, — поясняет Пикхоф. — На самом же деле это не так. Ведя урок, преподаватель должен выкладываться на 100% непрерывно в течение 45 минут, причём делать это интересно, владея предметом, выступая складно, убедительно и по существу. Не верится, что в качестве хирурга себя мог бы предложить разочарованный в жизни человек или кто-то совсем без образования. В качестве же учителя — запросто”.

По словам проректора по развитию Таллиннского университета Эрики Лёфстрём, долгосрочным решением проблемы нехватки квалифицированных школьных учителей могло бы стать решение брать в вузы только тех студентов, педагогический потенциал которых максимален. ”Качество важнее количества, — подчеркнула она, — и потому есть надежда, что в далёкой перспективе подобный подход поможет улучшить имидж педагогических специальностей, поднять престиж профессии и увеличить количество желающих работать учителями”.

Директор Ярвекюлаской школы Маре Ряйс добавила со своей стороны, что заинтересована в людях, для которых постоянная учёба является стилем жизни. К 1 сентября она взяла на работу целых 16 новых учителей, поскольку количество учеников в её школе увеличилось с 315 до 480.

Союз учителей начальных классов Эстонии сформулировал 7 рекомендаций, которые позволили бы улучшить ситуацию на школьном рынке труда:

1) Руководителям учебных заведений необходимо понять, что выполнение учителями всех своих трудовых обязанностей не должно выходить за рамки их трудового дня. В силу отсутствия опыта начинающий учитель может просто не выдержать повышенной нагрузки.

2) Выпускников вузов следует обязать отработать в школе хотя бы год, поскольку государство потратило деньги на их подготовку.

3) К каждому взятому на работу учителю должен быть приставлен ментор.

4) Курс подготовки учителей должен содержать в себе больше практики (например, непрерывная работа в школе в течение месяца со всеми обязанностями учителя).

5) Зарплата педагогов должна быть конкурентоспособной.

6) СМИ должны писать об учителях хорошее, а не плохое.

7) Отношение общества к статусу и работе учителя должно измениться.