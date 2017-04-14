Директора общеобразовательных школ могут пройти стажировку в передовых школах Европы

Руководители общеобразовательных школ Эстонии могут подать заявку на получение стипендии для участия в международной программе стажировки и прибрести новый опыт в передовых школах Европы, сообщает Министерство образования и науки.

Участники программы получат возможность пройти стажировку в течение месяца в передовых европейских школах, чтобы своими глазами увидеть, как претворяются в жизнь инновации в сфере образования и найти новые идеи для развития своих школ.

В прошлом году в рамках программы стажировку в Словении прошел директор Таллиннской гимназии Куристику и Таллиннской школы Мерекалда Райно Либлик. Он советует директорам не упускать эту возможность.

”Участие в программе имеет множество плюсов. Это хороший способ проверить свою команду — будут ли дела идти так же хорошо и в отсутствие руководителя. Для самого директора это отличная возможность вырваться из рутины и найти вдохновение”, — резюмировал Либлик свой опыт.

Руководитель отдела по делам учителей Министерства образования и науки Кристи Микивер добавила, что по итогам прошлого года руководили проекта сочли его успешным и достойным продолжения.

”Тем опытом, который приобрели директора, прошедшие стажировку, стоит делиться — как увиденным, так и уже претворенным ими в жизнь в собственных школах. Призываю всех заинтересованных подать заявку на участие”, — сказала Микивер.

С помощью стипендии Эстонского центра Rotary директора школ смогут поехать в страну, реализующую инновации в образовании. Там участник программы сможет поучаствовать в управлении школой — побыть тенью директора, принять участие в планировании школьной деятельности, проанализировать нововведения, по возможности проводить учебную работу и прочее. На время стажировки поддержку участникам будут оказывать менторы из числа университетских преподавателей. По возвращении директорам предстоит реализовать в своей школе проект по развитию и поделиться своим опытом с общественностью.

Срок подачи заявок — 5 мая. С условиями участия можно ознакомиться на домашней странице Rotary.

Программу проводит Эстонский центр Rotary в сотрудничестве с Министерством образования и науки, Таллиннским Университетом, Тартуским Университетом и Объединением руководителей школ Эстонии.