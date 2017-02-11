Директор школы разочарован: министр образования предрекла четыре года хаоса

Директор Кийлиской гимназии Михкель Ребане поведал читателям ”Учительской газеты” о разочаровании, которое постигло его на годовой конференции руководителей сферы образования. Виновницей его пессимизма стала не кто иная, как Майлис Репс.

Ожидая услышать из уст министра образования и науки нечто важное об изменениях в образовательном законодательстве или о предстоящих этапах гимназической реформы, он был вынужден довольствоваться тремя чиновничьими тезисами: на протяжении 10 последних лет мы говорим об одном и том же; в течение следующих четырех лет ожидается время большого разброда и шатаний; если мы через четыре года будет снова говорить об одном и том же, то Репс будет считать себя состоявшимся министром.

Напряженно вслушиваясь в речь главы Минобра, Ребане открыл для себя, что: внесение изменений в законодательство приостановлено; ранее согласованные места строительства государственных гимназий могут поменяться; снова составляется список школ, которые могли бы продолжить свою деятельность в качестве муниципальных учебных учреждений, в полном объеме финансируемых со стороны государства; на самом деле обязанность содержать гимназии нужно все-таки вернуть местным самоуправлениям.

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По словам Михкеля Ребане, хаос царит не только в голове Майлис Репс — министерские чиновники в кулуарах признаются, что и у них нет ни малейшего представления, что в ведомстве происходит. Автор статьи предполагает, что очевидно скоро у нас будет новый министр образования, который продержится на своей должности до тех пор, пока не станет причиной очередного хаоса.

Тем не менее, директор Кийлиской гимназии оптимистично заключает, что высокий военный чин, рассказывавший участникам конференции о защите эстонского государства, молвил по-солдатски прямолинейно следующее: ”Когда планируешь, нужно понимать, что так и так все пойдет через задницу. Вообще без плана будет полная жопа. Потому все-таки нужен хоть какой-то план”.