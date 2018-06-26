Директор школы о погибшем в Тартумаа 19-летнем молодом человеке: он был хорошим парнем

В прошлый четверг в Тартумаа в аварии погиб 19-летний Крис, который направлялся на выпускной своих друзей.

Молодой человек закончил основную школу Ныо три года назад.

”Он был хорошим, средним учеником. Проблем у него в школе не было”, — вспоминает директор школы Рейн Уусмаа и добавляет, что в школе учится младшая сестра погибшего, которую одноклассники всячески поддерживают в эти трудные времена.

По данным полиции, нарушений у молодого человека не было. После окончания школы он поступил в Тартуское профтехучилище, но в прошлом году неожиданно прервал учебу.

Отец Криса работает в транспортной фирме.