Директор школы: о каком переименовании физкультуры в Эстонии вы говорите?

Директор Куртнаской школы Кристьян Саар недоумевает на страницах ”Учительской газеты”, о каком переименовании физкультуры в ”учение о движении” по скандинавскому образцу в Эстонии может вестись речь, когда в результате аналогичной реформы в Финляндии избыточный вес имеет уже 58% мужчин и 43% женщин.

Также по результатам прошлогодних олимпийских игр родина Санта Клауса завоевала лишь одну бронзовую медаль, в то время как 20 лет назад она первенствовала почти во всех видах спорта.

”Моё детство пришлось на восьмидесятые: вечерами мы лупили по мячу между высотками, при нападении каждый мнил себя Марадоной, а прыгая зимой на минилыжах с крыши подвала — Матти Нюкяненом, — вспоминает Саар. — Убеждён, что без спортсменов высшего класса — кумиров детей и подростков — пропадёт какой-либо интерес к азартным спортивным занятиям, следствием чего станет слабое здоровье нации”.

Также Саар сетует на то, что в начале 2000-х Эстония по примеру Скандинавии начала перестраивать свою систему спорта, избавившись от финансируемых со стороны государства тренеров, позакрывав спортивные школы и расплодив множество клубов, которые зарегистрированы как недоходные объединения и возглавляются не профессионалами, а добровольцами-любителями.

Минусом нынешней школьной программы по физкультуре и будущей программе по учению о движении Кристьян Саар считает их ориентированность исключительно на поддержание саморазвития ученика — его внутреннюю мотивацию. Когда его сыну было четыре года, и он пытался научить его в бассейне правильно плавать, дальше приятного плескания в воде дело не зашло — мальчик просто радовался пребыванию в воде, даже не думая учиться находиться на её поверхности. С мёртвой точки дело сдвинулось только в детском саду, когда произошло слияние внутренней мотивации с внешней — сын начал сравнивать себя с другими ребятами и в результате научился сносно плавать всего за три занятия.

”Так почему же в школьных программах не берутся в расчёт внешние мотиваторы, если они эффективны даже в детских садах? — не понимает Саар, добавляя при этом, что границей развития, базирующегося исключительно на внутренней мотивации, является только личный интерес.

Посещая финские школы, Саар с сожалением констатирует, что очень многие дети имеют избыточный вес. По словам же директора одной из голландских школ, с которым автор мнения имел честь познакомиться, в его учебном заведении есть только одна немного полная школьница. Когда Саар спросил, что держит детей в столь прекрасной физической форме, директор с гордостью ответил, что физические тесты в начальных классах и повторное тестирование через каждые два года.

”Почему при изменении программы нам не задаться целью создать, внедрить, а потом и начать использовать систему тестирования здоровья? — задаётся вопросом директор Куртнаской школы и поясняет, что тогда ученик сравнивал бы себя не столько с одноклассниками, сколько со средними показателями по Эстонии. — Тестироваться могли бы броски мяча, плавание, бег на выносливость, бег на скорость, прыжки в длину с места, гибкость, гребля на тренажёре с эргометром и т.д.”.

Кроме того, уверен Кристьян Саар, сильнейшей мотивацией для занятий спортом является овладение правильной техникой того или иного вида спорта. ”Каких взрослых людей вы чаще видите на лыжне — просто ходящих на лыжах как в поход или владеющих отменным снаряжением и фигурной техникой катания спортсменов?”, — риторически спрашивает автор.