Директор Русского театра Тыну Ленсмент уходит в отставку

Директор Русского театра Тыну Ленсмент покидает свой пост в феврале 2018 года, для замещения вакантного места будет объявлен конкурс, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Сегодня совет (Русского театра — прим. ред.) объявил конкурс по поиску нового директора Русского театра. Срок подачи заявок — 20 января. Директор Ленсмент покинет свой пост 20 февраля (он подал заявление об уходе еще 20 ноября)", — сказал председатель совета Русского театра Яак Аллик.

Председатель совета Русского театра также отметил, что перед новым директором поставят задачу значительно повысить посещаемость театра.