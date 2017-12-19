19.12.2017, 20:12

Директор Русского театра Тыну Ленсмент уходит в отставку

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rus.delfi.ee
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Vene teatri pressikonverents
Тыну ЛенсментFoto: Tiit Blaat

Директор Русского театра Тыну Ленсмент покидает свой пост в феврале 2018 года, для замещения вакантного места будет объявлен конкурс, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Сегодня совет (Русского театра — прим. ред.) объявил конкурс по поиску нового директора Русского театра. Срок подачи заявок — 20 января. Директор Ленсмент покинет свой пост 20 февраля (он подал заявление об уходе еще 20 ноября)", — сказал председатель совета Русского театра Яак Аллик.

Председатель совета Русского театра также отметил, что перед новым директором поставят задачу значительно повысить посещаемость театра.

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