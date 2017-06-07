Директор музея уволил получившую 1,5-миллионный грант сотрудницу: деньги покидают Эстонию

Научный сотрудник расположенного в Тарту Эстонского литературного музея Рената Сыуканд принесла в Эстонию грант на 1,5 млн евро, а директор Урмас Сутроп ее уволил, пишет Eesti Ekspress.

Сыуканд занималась исследованием народного наследия в области лечебных растений. Издание называет ее и ее супруга — ассистента музея Райво Калле — тихими и отверженными остальными коллегами сотрудниками.

В сентябре 2016 Сыуканд первой из эстонских гуманитариев получила от Европейского исследовательского совета (ERC) грант начинающего ученого в размере 1,5 млн евро. По всей Европе на этом этапе присуждается 325 таких пособий. Сыуканд стала пятым ученым, который смог ”добыть” для Эстонии грант ERC.

Идея Сыуканд заключалась в исследовании бывших народов СССР и того, как они относятся к растениям и используют их. Она считала, что общее советское образование, медицина и государственный строй наложили на эти народы определенные отпечатки, сохранившиеся до нынешнего времени, несмотря на то, что теперь они проживают в разных государствах.

Кроме нее самой, на пять лет работой при проекте были бы обеспечены еще несколько человек. Ученая считала, что ее непосредственный начальник (заведующая отделом фольклористики Маре Кыйв) недооценивает ее и надеялась, что получение гранта поможет изменить отношения внутри коллектива, но этого не случилось.

”Такое большое призвание, но ничего не изменилось”, — сказала она.

По словам Кыйв, Сыуканд после получения гранта хотела получать зарплату, сравнимую с депутатской (еще в прошлом году при работе на 0,8 ставки она получала 580 евро чистыми). Сама Сыуканд, которая работала преимущественного в домашнем офисе, отмечает, что с 2006 года в рабочих целях за свои деньги приобрела три компьютера. Также она говорит, что прошлой осенью ей обещали выделить помещения для работы над проектом, но уже в начале этого года стало понятно, что помещений не будет.

В середине мая Сыуканд сообщила музею, что дела не продвигаются с необходимой скоростью и что она рассматривает возможность уехать вместе с грантом из Эстонии, и имеет на это право. ”Вы станете абсолютным нулем и потерпите полный провал…Я сделаю все возможное, чтобы вы не получили эти деньги. Обещаю”, — именно так, по ее утверждению, отреагировал на это сообщение директор музея Урмас Сутроп.

Чуть позже Сыуканд и ее супруг подали заявления об экстренном расторжении трудового договора в связи с унижениями и недостойным поведением со стороны работодателя.

На это Сутроп решил сам уволить сотрудников за потерей доверия. Согласно его аргументации, в получении Сыуканд гранта большая заслуга самого музея. Также он утверждает, что Сыуканд уже давно подготавливала за спиной музея почву для перевода гранта в один из университетов Бельгии.

На просьбу издания более подробно прокомментировать ситуацию Сутроп отметил: ”Я комментариев не даю. Я обещал, что не буду комментировать. Я дал министерству письменные разъяснения, которые засекречены на 75 лет”. Тем не менее, он подтвердил, что ученые покинули Эстонию. Вместе с ними покинул страну и 1,5-миллионный грант.

Маре Кыва сказала изданию, что эстонские зарплаты не сравнимы с зарплатами профессоров в Бельгии, намекая на то, что именно этот факт стал главной причиной отъезда Сыуканд.