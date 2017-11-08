Директор Mainor защищает EAS: 5500 евро за ужин с Брэнсоном — это очень дешево

На прошлой неделе в эстонской прессе разразился скандал по поводу того, что Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) потратил на организацию ужина эстонских предпринимателей и Ричарда Брэнсона 5500 евро. По словам руководителя Высшей школы предпринимательства Mainor Кристьяна Оада, у критиков напрочь отсутствует какое-либо представление о действительных ценниках подобного уровня.

Оад отметил, что Ричард Брэнсон является маркетологом высшего уровня и за ужин с фигурой его величины в мире выкладываются баснословные суммы. ”В этом году в результате аукциона за ужин с Уорреном Баффетом было заплачено 2,7 млн, а с Тимом Куком 680 000 долларов”, — сказал он.

”Когда Брэнсон согласился потратить свое время, чтобы выслушать эстонскую делегацию, EAS следовало предложить ему консервы и замороженные рыбные палочки, чтобы было дешево и дядя Хейно (собирательный образ не обремененного интеллектом эстонского мужчины — прим.ред.) не чувствовал себя ущемленным, — рассуждает Оад. — Работа EAS заключается в создании связей, а Брэнсон уже инвестировал в одну из эстонских фирм — Transferwise. Если бы EAS мог организовывать подобные ужины каждый месяц — будь то с Илоном Маском или Леонардо ДиКаприо — , то это было бы лучшим, что можно сделать для продвижения Эстонии”.

”В реальности малюсенькое рекламное объявление в крупной западной газете стоит десятки тысяч, а за 5500 евро можно было бы заказать разве что некролог. Бичевание имени EAS дошло до того, что правильных ответов нет. Когда они поддерживают что-то — плохо, не поддерживают — тоже плохо. Вскоре ни один тамошний чиновник не осмелится предпринимать чего-либо значительного”, — заключил Оад.