29.06.2018, 15:47

Директор Кадриорга о трагической гибели утят: мы не можем установить более мелкую решетку, потому что нас затопит

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rus.delfi.ee
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Директор Кадриорга о трагической гибели утят: мы не можем установить более мелкую решетку, потому что нас затопит
Foto: Terje Lepp

На днях общественность шокировала новость о гибели в Кадриорге утят, пробравшихся в трубу на канале. По словам директора парка Айна Ярве, установить перед сливной трубой решетку с более мелкими отверстиями не представляется возможным, поскольку в этом случае даже при несильном дожде все окрестности окажутся затопленными.

”Если решетку сделать еще более узкой, то мы утонем даже при среднем дожде”, — сказал Ярве Delfi.

Он отметил, что пробравшиеся сквозь решетку птенцы могут выбраться с другой стороны трубы, которая ведет прямо к морю.

По его словам, угрозу представляют люди, которые не могут придерживаться правил. ”Люди по своей сути достаточно двуличны. Они на протяжение не одного десятка лет кормят абсолютно всех птиц, хотя каждую весну мы по всем медиаканалам просим этого не делать. На лебедином озере и в других местах установлены таблички с просьбой не кормить птиц. Мы даже не запрещаем, мы покорно просим людей, потому запрещать мы не можем”, — добавил он.

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Как сообщает Раэпресс, десять из 18 застрявших в канале в парке Кадриорг птенцов крохаля — самой крупной дикой утки — удалось спасти благодаря активным действиям Союза защиты животных Эстонии.

Птенцы попали в сточный канал из-за сильного течения, которое пронесло их в отверстия перекрывающей канал сетки. Вызванные спасатели сочли ситуацию не требующей вмешательства, но через несколько часов, по настоянию защитников животных, они вернулись и открыли металлическую сетку. Из трубы удалось извлечь 12 птенцов, но два из них потом умерли. Шесть птенцов были мертвы уже к моменту вмешательства спасателей.

Ведется расследование обстоятельств дела. В частности, почему спасатели решили не открывать сетку, хотя ранее в подобных случаях они так поступали. Обсуждается также вопрос установки более частой сетки, чтобы избежать попадания мелкой живности по ту ее сторону. Однако заведующий парком Айн Ярве считает, что это не выход, поскольку снизится пропуская способность стоков, что может привести к затоплениям.

Защитники природы просят также помнить, что нельзя кормить водоплавающих птиц, потому что, привыкнув к искусственным условиям, птицы будут не в состоянии выжить в естественных.

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