Директор Кадриорга о трагической гибели утят: мы не можем установить более мелкую решетку, потому что нас затопит

На днях общественность шокировала новость о гибели в Кадриорге утят, пробравшихся в трубу на канале. По словам директора парка Айна Ярве, установить перед сливной трубой решетку с более мелкими отверстиями не представляется возможным, поскольку в этом случае даже при несильном дожде все окрестности окажутся затопленными.

”Если решетку сделать еще более узкой, то мы утонем даже при среднем дожде”, — сказал Ярве Delfi.

Он отметил, что пробравшиеся сквозь решетку птенцы могут выбраться с другой стороны трубы, которая ведет прямо к морю.

По его словам, угрозу представляют люди, которые не могут придерживаться правил. ”Люди по своей сути достаточно двуличны. Они на протяжение не одного десятка лет кормят абсолютно всех птиц, хотя каждую весну мы по всем медиаканалам просим этого не делать. На лебедином озере и в других местах установлены таблички с просьбой не кормить птиц. Мы даже не запрещаем, мы покорно просим людей, потому запрещать мы не можем”, — добавил он.

Как сообщает Раэпресс, десять из 18 застрявших в канале в парке Кадриорг птенцов крохаля — самой крупной дикой утки — удалось спасти благодаря активным действиям Союза защиты животных Эстонии.