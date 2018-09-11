11.09.2018, 11:52

Директор Гимназии Густава Адольфа вышел из Isamaa и присоединяется к Eesti 200

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rus.delfi.ee
EST
Hendrik Agur. GAG
Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor Hendrik AgurFoto: Karin Kaljuläte

Сегодня многолетний директор Гимназии Густава Адольфа Хендрик Агур сообщил, что вышел из партии Isamaa и присоединяется к политическому движению Eesti 200.

Свое решение присоединиться к Eesti 200 Агур объяснил так: "Мне нравится, что основные ценности деятельности Eesti 200 взялись нести люди, которые приходят, так сказать "с мелом в руках, прямо от доски", то есть из центра и передовой линии реальной жизни. Лидеры Eesti 200 в своей жизни что-то сделали, достигли и выстроили своими руками".

Агур вышел из партии Isamaa 10 сентября, но заверил, что ценности Isamaa времен Лаара важны и дороги для него и всем членам своей бывшей партии он желает только лучшего. "Трудно было бы вести искреннее сотрудничество с некоторыми ведущими фигурами в партии, в отношении которых кредит доверия упал до минимума. В такую перспективу сотрудничества пропала вера", — сказал Агур.

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