23.10.2018, 14:25

Директор Гимназии Густава Адольфа покидает свой пост и выходит из движения "Ээсти 200"

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дополнено в 15:03
rus.delfi.ee
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Hendrik Agur
Hendrik AgurFoto: Tiit Blaat

Директор Гимназии Густава Адольфа Хендрик Агур, проработавший в учреждении с декабря 2005 года, покидает свой пост, чтобы приступить к работе в Министерстве образования и науки.

В своем письме коллегам Агур отметил, что уходит с поста директора с легким сердцем, и выразил благодарность всему педагогическому составу, ученикам, выпускникам, руководству и родителям.

”С нового года я приступаю к работу в Министерстве образования и науки и буду развивать образовательную жизнь Эстонии, координируя процесс создания государственных гимназий”, — сообщил он.

В связи с необходимостью сохранять на службе у министерства политический нейтралитет Агур выходит из движения ”Ээсти 200” и не будет баллотироваться на выборах в Рийгикогу.

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