Директор Гимназии Густава Адольфа покидает свой пост и уходит в министерство

В своем письме коллегам Агур отметил, что уходит с поста директора с легким сердцем, и выразил благодарность всему педагогическому составу, ученикам, выпускникам, руководству и родителям.

”С нового года я приступаю к работу в Министерстве образования и науки и буду развивать образовательную жизнь Эстонии, координируя процесс создания государственных гимназий”, — сообщил он.